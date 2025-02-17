Некоторые украинцы могут бесплатно получить квартиру от государства: кому это доступно

Военные, которые прослужили не менее 20 лет и нуждаются в улучшении жилья, могут получить квартиру или денежную компенсацию.

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Каждый военнослужащий Украины, будь то мобилизованный или контрактник, имеет право на жилье. В стране предусмотрены различные формы обеспечения жильем для военных. Об этом говорится в Министерстве обороны Украины.

В соответствии с законодательством Украины о социальной и правовой защите военнослужащих и их семей, военнослужащие имеют право на различные варианты жилья: предоставление служебного помещения, аренду жилья, покупку квартиры или компенсацию за аренду.

Министерство обороны Украины выделяет следующие основные способы обеспечения жильем:

постоянное жилье — военные, которые подали заявление для получения жилья от государства, становятся в очередь. Очередь формируется на основе заявлений и наличия свободного жилого фонда; служебное жилье — предоставляется тем военным, которые несут службу вдали от своего постоянного места жительства. После завершения службы жилье должно быть передано государству или освобождено; денежная компенсация — выплачивается, если государство не может обеспечить жильем. Полученные средства военнослужащие могут использовать на самостоятельное приобретение жилья. Сумма компенсации зависит от региона и количества членов семьи.

Для получения государственного жилья бесплатно необходимо соответствовать следующим требованиям:

ипользование права на жилье только один раз; военная служба в течение не менее 20 лет; пребывание на учете в качестве лица, нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Также военнослужащий, претендующий на жилье от государства, должен быть зарегистрирован в населенном пункте дислокации воинской части, где проходит служба.

Отметим, 11 сентября Фокус писал о возможности для военных получить 50% компенсации первого взноса по ипотечному кредиту. Кроме того, в течение первого и второго года службы им выделялось по 100 тыс. грн. Ко всему, они имели шанс получить 150 тыс. на покупку авто. Юрист ОО "Юридическая сотня" Юлия Засоба объяснила, что Кабмин так и не разработал механизм воплощения этой идеи, поэтому военные лишены гарантированных выплат.

Кроме того, участники боевых действий могут выйти на досрочную пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет и при наличии стажа в не менее 25 лет и женщинами в возрасте 50 лет и со стажем в 20 лет.