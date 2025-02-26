Ціни на продукти зростають. Хліб, овочі, молочна продукція дорожчає. Також поступово повзуть вгору ціни на м’ясо. Що відбувається?

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В Україні зростають ціни на продукти, зокрема і на м’ясо. Згідно із моніторингом Ukrainian Agribusiness Club, у м’ясній галузі спостерігається напружена цінова ситуація. Вже подорожчали яловичина, свинина, і лише курятина, завдяки стабільним поставкам, демонструє відносну сталість цін. Хоча і тут фахівці надають не дуже оптимістичний прогноз через зростання вартості кормів, що може вплинути на кінцеву ціну продукту. Фокус з’ясував все важливе про ціни на м'ясо в Україні.

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Індекс споживчих цін на м'ясні продукти у лютому 2025 становить 101,45%. Порівняно з попереднім місяцем у середньому ціни на ці продукти зросли на 1,45%. За даними Мінфіну, в січні 2025 цей індекс відносно попереднього місяця складав 99,63%.

Якщо розглядати свіжі яловичину, свинину, курятину без урахування субпродуктів, то станом на 26 лютого поточні середні ціни на м'ясо у магазинах України становлять від 76,95 за кг (куряча гомілка) до 319,32 за кг (яловичий гуляш).

Вид м’яса Ціна Яловичина (гуляш) 1 кг

319,32 грн.

Яловичина (ребра) 1 кг



179,95 грн. Курятина (філе) 1 кг



180,63 грн. Курятина (гомілка) 1 кг

76,95 грн.

Свиний ошийок 1 кг

262,63 грн.



Дані Мінфіну станом на 26.02.25

Якщо подивитися на динаміку цін, то за рік м'ясопродукти додали в ціні від 7% (куряче стегно) до 22% (яловичий гуляш). А за перший місяць 2025-го ціни на різні види м’яса підскочили від 2% (свинина) до 7% (яловичина). Курятина після новорічних свят тримається і не дорожчає, проте лише завдяки стабільним поставкам і високій конкурентності серед виробників. Через здорожчання електрики та кормів, кінцеві ціни продукту в магазинах ще здивують.

Індекс споживчих цін на м'ясні продукти у лютому 2025 становить 101,45%

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук каже, що зернова група кормів, від яких залежать вартість м’яса, у минулому сезоні значно зросла в ціні, зокрема через погодні умови, тож на ціни впливає і фактор сезонності.

"Коли в Україні тепло, ми маємо багато пропозицій по продуктах, коли холодно, ми її практично не виготовляємо. Наприклад, взимку ми маємо сезон "низького молока" — відбувається менша кількість надоїв, а потреби не зменшуються. Відповідно за кількість якісної сировини точиться конкуренція, яка породжує ціну", — додав Денис Марчук.

Зернова група кормів, від яких залежать варість м"яса, у минулому сезоні значно зросла в ціні, Фото: УНІАН

Чому дорожчає м’ясо та чи може бути дефіцит якісної продукції

Як зазначають в "Українському клубі аграрного бізнесу", на зростання цін на м'ясопродукти впливають проблеми у кожному сегменті: від воєнних дій до дефіциту електроенергії. Так, яловичина зросла в ціні через зростання вартості живця на переробних підприємствах та подальшого скорочення поголів’я.

"Ситуація зі свининою залишається більш напруженою через додаткові проблеми з постачаннями, зумовлені тим, що частина постачальників не може вести свою діяльність через близькість лінії фронту до їхніх підприємств", — додали агроексперти.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин також зазначає, що в умовах війни господарства вимушено зменшують обсяги виробництва.

Ситуація зі свининою залишається більш напруженою через додаткові проблеми з постачаннями, зумовлені тим, що частина постачальників не може вести свою діяльність через близькість лінії фронту до їхніх підприємств

"Люди сьогодні різко зменшили загальний обсяг виробництва, тому що фізично просто не вистачає робочих рук. Ми ж розуміємо, що зараз зменшилася загальна кількість людей, які там реально працюють в аграрному бізнесі. Як наслідок, ми маємо зменшення пропозицій. Зокрема, і свиного м’яса, тому що дуже велика доля вироблялася свинини в домогосподарствах населення. Так само і з молокосировиною. Така ситуація провокує зростання цін на молочні продукти", — розповів Фокусу Пендзин.

Продовження зростання цін у 2025 році експерти пов’язують і з ймовірним зростанням вартості кормів, і з можливим підвищенням вартості електроенергії для бізнес-споживачів. Також в деяких сегментах ринку буде збільшуватись частка імпорту. Крім подорожчання м’яса, цього року слід очікувати і логічного зростання вартості ковбасних виробів та копченого м’яса і буженини.

В Україні зростають цііни на продукти, зокрема і на м"ясо курятини Фото: УНІАН

Водночас, за словами економіста, на проблему здорожчання продуктів в Україні потрібно дивитися більш загально, з огляду на зростання доходів споживачів, які, на жаль, цього року не багатітимуть.

"В бюджет закладено 9,5% росту споживчих цін за рік. Безперечно, щось виросте більше, щось менше. Але ж в цьому році в нас заморожені соціальні стандарти. Тобто при 9,5% інфляції наші доходи не виростуть. Ба більше, у нас середньорічний ріст заробітної плати в 2025 році має бути на рівні 24 200 грн. У кінці 2024 року в нас середня заробітна плата — 22 500 грн. Виходить ріст менше 10%. Тобто при умові того, що буде досягнуто прогнозних цифр, у нас ріст середньої заробітної плати навіть не покриває інфляцію. Тобто реальні доходи впадуть. Насамперед, у малозабезпечених верств населення. Якщо відверто, то це не покриває росту цін. Тож, оце є головним, коли ми говоримо про підвищення цін", — сказав Олег Пендзин.

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Нагадаємо, що Фокус вже надавав інформацію про ухвалений восени держбюджет. А в ньому передбачено "замороження" на три роки мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та мінімального посадового окладу у бюджетній сфері.

Також йшлося про те, що на тлі здорожчання основних категорій продуктового кошика українців у січні в Україні на 23,1% подешевшали яйця, на 0,8% та 0,6% знизилися ціни на цукор.