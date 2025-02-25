Українців попередили про ймовірне підвищення цін на м'ясо: подробиці

Фахівці наголошують на важливості термічної обробки мʼяса перед вживанням. Уже не одна хвороба "полює" на тварин у Європі.

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Африканська чума свиней може вплинути на вартість мʼяса в Україні у 2025 році. Про це пише "24 канал".

У 2024 році в Україні збільшилась кількість спалахів небезпечних хвороб свійських тварин. У 2025 році ситуація не покращилася. Зокрема, африканська чума свиней може серйозно вплинути на тваринницьку галузь та вартість мʼяса.

Африканська чума свиней в Україні

Голова Держпродспоживслужби України Сергій Ткачук розповів, що у 2024 році загалом в Європі ситуація щодо африканської чуми свиней була складною. Протягом минулого року в Україні зареєстрували 85 випадків хвороби. Тим часом у Польщі — 2 360, в Італії — 1 275, у Литві — 568, у Німеччині — 526. Загалом у Європі — 6 846 випадків.

Як вплине африканська чума свиней на вартість м'яса

Аналітик Максим Гопка зазначив, що поширення хвороби свійських тварин призводить до зменшення поголів'я свиней через високий рівень смертності та необхідність знищення інфікованих тварин, аби вірус не поширювався далі.

Саме через це потенційно на ринку відчуватиметься дефіцит свинини, а це своєю чергою призведе до збільшення цін на мʼясо. Втім, поки ситуація контрольована і хвилюватися не варто.

Як свині інфікуються африканською чумою

Здебільшого виявлялося, що вірус був занесений до свійських свиней їхнім власником на взутті, знарядді догляду або через корми. Зараження також може відбуватися через ґрунт, транспортні засоби, від диких тварин, при порушенні вимог під час транспортування з неблагополучних зон.

Крім африканської чуми, велику загрозу для свійських тварин, які стали частіше контактувати з дикими, став сказ. Для його профілактики проводиться пероральна вакцинація диких м'ясоїдних тварин.

Чи може людина заразитися від тварин

Людина може інфікуватися збудником сказу від хворої тварини через:

укус тварини;

подряпину на шкірі;

потрапляння вірусу на слизові оболонки.

Наразі фахівці не можуть точно сказати, що при вживанні людиною м'яса від хворої тварини на сказ неможливо заразитися. Тому споживачам не радять купувати продукти тваринного походження в місцях стихійної торгівлі. Вживати мʼясо варто лише після попередньої термічної обробки.

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