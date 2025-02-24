Серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури впродовж трьох років війни своїм наслідком мають величезну потребу у фінансуванні ремонтів та закупівлі нового обладнання, будівництві розподільчої генерації. Тим часом, на думку деяких фахівців, діючий тариф на електроенергію має бути переглянутий. Чи піде Кабмін на чергове підвищення ціни електроенергії вже навесні цього року?

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Тарифи на електроенергію не увійшли до мораторію на житлово-комунальні послуги. Підвищення цін на газ, гарячу воду та опалення заморозили 2022 року до завершення війни. Електропостачання, як і вивезення побутових відходів, обслуговування прибудинкової території, холодне водопостачання можуть підвищувати. Фокус дізнався прогнози експертів щодо підвищення комуналки на поточний рік у матеріалі "Війна в 2025: як змінилась енергетика та чому в Україні зростуть тарифи для населення". Не всі з них оптимістичні.

Тим часом голова Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус в інтерв’ю "РБК-Україна" сказав, що планів щодо підвищення тарифів немає, проте є нюанси.

"Таких планів нема. Хоча я поки не знаю, що може бути з тарифом на воду і розподіл газу. По воді останній раз тарифи міняли перед війною. Те саме з розподілом газу", — зауважив Андрій Герус.

Голова Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус сказав, що планів щодо підвищення тарифів немає

Змін тарифів після опалювального сезону, за його словами, також влада не планує.

"Я не чув про такі плани чи про обговорення такого варіанту", — додав він.

Фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 4,32 грн/кВт∙год. Фото: "24 Канал"

Підвищення тарифів на світло: що кажуть енергоексперти

Нагадаємо про чинний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів. Згідно з постановою КМУ №632, він становить 4,32 грн/кВт∙год. І така ціна має діяти щонайменше до 30 квітня 2025 року, тож змін у вартості електроенергії для населення на початку весни не передбачається. Проте через збільшення ворожих ударів та обстрілів інфраструктури України деякі експерти не відкидають варіанти, що протягом 2025 року тарифи на світло можуть вкотре зрости.

"На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 грн. 64 коп. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 грн або 6,64 грн", — припускав голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Згідно з постановою КМУ №632, тариф на світло становить 4,32 грн/кВт∙год. І така ціна має діяти щонайменше до 30 квітня 2025 року

Тож значне підвищення вартості електроенергії на початку літа 2024 року може бути не останнім. Тоді, за словами експертів, таке рішення було вимушеним, яке дозволяло держкомпаніям припинити субсидування населення і зібрати достатньо коштів, щоб реалізувати такі проєкти, як добудова 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС чи побудова Канівської ГАЕС, що матиме 1000 МВт потужності.

"Люди задаються питаннями на цьому тлі, адже анонсуються значні інвестиції у добудову блоків на ХАЕС, закупівлі, які здійснює Енергоатом тощо. Очевидно, що це той контекст, в якому необхідно буде комунікувати рішення із підвищення тарифів для населення. Тож я не виключаю ймовірності підвищення цін, навіть в поточному році. Але за якою логікою це можуть здійснити, поки не зрозуміло", — сказав директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

Від початку 2025 року певні категорії громадян можуть отримувати електроенергію за зниженими тарифами Фото: З відкритих джерел

Фахівець пояснив, що йдеться про ширшу стратегію лібералізації ринку, яку уряд має розробити і представити дорожню карту лібералізації відповідно до плану Ukraine Facility наступного року.

"Було б логічно бачити певну послідовність кроків і розуміння того графіку чи тої перспективи, коли запроваджують ринкові ціни для населення, і таким чином ми збалансовуємо ситуацію насамперед для постачальників і тих державних компаній, які забезпечують ці пільгові ціни за рахунок механізму накладення спеціальних обов'язків (йдеться про Енергоатом і Укргідроенерго). І тоді ця дорожня карта мала б давати відповідь, куди будуть спрямовані ці ресурси, додаткова виручка, яку отримують постачальники", — каже Ніцович.

Тарифи для бізнесу від 1 червня 2024 року серйозно зросли. Основними причинами підвищення цін влада називає необхідність проведення ремонтних робіт енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських атак

Нагадаємо, в Україні до 30 квітня 2025 року для людей, які мають квартири/будинки із електроопаленням, діють наступні тарифи:

за споживання до 2000 кВт∙год на місяць — 2,64 грн/кВт∙год на весь обсяг електроенергії;

за споживання понад 2000 кВт∙год на місяць — 4,32 грн/кВт∙год на весь обсяг спожитої електроенергії.

Також від початку 2025 року певні категорії громадян можуть отримувати електроенергію за зниженими тарифами аж до завершення опалювального сезону. Йдеться про співвласників великих багатоквартирних будинків, де відсутнє газове забезпечення, або місця, де є проблеми із теплопостачанням. Уряд вніс зміни в постанову, і мешканці таких будинків мають змогу сплачувати за електроенергію 2 грн 64 коп. за кіловат до кінця квітня 2025 року.

Чинні тарифні коефіцієнти для власників двозонних та тризонних лічильників електроенергії: вночі, з 23:00 до 07:00, коли навантаження на енергосистему найменше, вартість тарифу менша від основного на 50%, тому користувачі платять лише 2,16 грн/кВт∙год.

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Тариф на світло: чи зміниться ціна вже з 1 березня

А от тарифи для бізнесу від 1 червня 2024 року серйозно зросли. Основними причинами підвищення цін влада називає необхідність проведення ремонтних робіт енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських атак, а також прагнення покращити умови функціонування ринку електричної енергії для забезпечення ефективної взаємодії з країнами ЄС.

За словами експертів, прирівнювати тарифи для населення до тарифів для бізнесу в Україні навряд чи мають наміри.

Тим часом вже наводять два сценарії розвитку ситуації із тарифами на світло: або вартість електроенергії зміниться, або тариф продовжать ще на рік. Про це Фокус писав із посиланням на постанову Кабінету міністрів №632.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію торік підвищилися більш ніж на 63%. Раніше депутат Верховної Ради Євген Пивоваров заявляв, що тарифи 2025 року можуть змінитися вже з травня.