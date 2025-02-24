Серьезные повреждения энергетической инфраструктуры в течение трех лет войны своим следствием имеют огромную потребность в финансировании ремонтов и закупке нового оборудования, строительстве распределительной генерации. Между тем, по мнению некоторых специалистов, действующий тариф на электроэнергию должен быть пересмотрен. Пойдет ли Кабмин на очередное повышение цены электроэнергии уже весной этого года?

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Тарифы на электроэнергию не вошли в мораторий на жилищно-коммунальные услуги. Повышение цен на газ, горячую воду и отопление заморозили в 2022 году до завершения войны. Электроснабжение, как и вывоз бытовых отходов, обслуживание придомовой территории, холодное водоснабжение могут повышать. Фокус узнал прогнозы экспертов по повышению коммуналки на текущий год в материале"Война в 2025: как изменилась энергетика и почему в Украине вырастут тарифы для населения". Не все из них оптимистичны.

Тем временем глава Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус в интервью "РБК-Украина" сказал, что планов по повышению тарифов нет, однако есть нюансы.

"Таких планов нет. Хотя я пока не знаю, что может быть с тарифом на воду и распределение газа. По воде последний раз тарифы меняли перед войной. То же самое с распределением газа", — отметил Андрей Герус.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус сказал, что планов по повышению тарифов нет

Изменений тарифов после отопительного сезона, по его словам, также власти не планируют.

"Я не слышал о таких планах или об обсуждении такого варианта", — добавил он.

Фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 грн/кВт∙ч. Фото: "24 Канал"

Повышение тарифов на свет: что говорят энергоэксперты

Напомним о действующем фиксированном тарифе на электроэнергию для бытовых потребителей. Согласно постановлению КМУ №632, он составляет 4,32 грн/кВт∙ч. И такая цена должна действовать как минимум до 30 апреля 2025 года, поэтому изменений в стоимости электроэнергии для населения в начале весны не предвидится. Однако из-за увеличения вражеских ударов и обстрелов инфраструктуры Украины некоторые эксперты не исключают варианты, что в течение 2025 года тарифы на свет могут в очередной раз вырасти.

"На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года ориентировочно до цифры 6 грн. 64 коп. Ориентировочно. Она может быть плюс-минус 6,32 грн или 6,64 грн", — предполагал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Согласно постановлению КМУ №632, тариф на свет составляет 4,32 грн/кВт∙ч. И такая цена должна действовать как минимум до 30 апреля 2025 года

Поэтому значительное повышение стоимости электроэнергии в начале лета 2024 года может быть не последним. Тогда, по словам экспертов, такое решение было вынужденным, которое позволяло госкомпаниям прекратить субсидирование населения и собрать достаточно средств, чтобы реализовать такие проекты, как достройка 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС или строительство Каневской ГАЭС, которая будет иметь 1000 МВт мощности.

"Люди задаются вопросами на этом фоне, ведь анонсируются значительные инвестиции в достройку блоков на ХАЭС, закупки, которые осуществляет Энергоатом и тому подобное. Очевидно, что это тот контекст, в котором необходимо будет коммуницировать решение по повышению тарифов для населения. Поэтому я не исключаю вероятности повышения цен, даже в текущем году. Но по какой логике это могут осуществить, пока не понятно", — сказал директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

С начала 2025 года определенные категории граждан могут получать электроэнергию по сниженным тарифам Фото: Из открытых источников

Специалист пояснил, что речь идет о более широкой стратегии либерализации рынка, которую правительство должно разработать и представить дорожную карту либерализации в соответствии с планом Ukraine Facility в следующем году.

"Было бы логично видеть определенную последовательность шагов и понимание того графика или той перспективы, когда вводят рыночные цены для населения, и таким образом мы сбалансируем ситуацию прежде всего для поставщиков и тех государственных компаний, которые обеспечивают эти льготные цены за счет механизма наложения специальных обязанностей (речь идет об Энергоатоме и Укргидроэнерго). И тогда эта дорожная карта должна была бы давать ответ, куда будут направлены эти ресурсы, дополнительная выручка, которую получают поставщики", — говорит Ницович.

Тарифы для бизнеса с 1 июня 2024 года серьезно выросли. Основными причинами повышения цен власти называют необходимость проведения ремонтных работ энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак

Напомним, в Украине до 30 апреля 2025 года для людей, которые имеют квартиры/дома с электроотоплением, действуют следующие тарифы:

за потребление до 2000 кВт∙ч в месяц — 2,64 грн/кВт∙ч на весь объем электроэнергии;

за потребление свыше 2000 кВт∙ч в месяц — 4,32 грн/кВт∙ч на весь объем потребленной электроэнергии.

Также с начала 2025 года определенные категории граждан могут получать электроэнергию по сниженным тарифам вплоть до завершения отопительного сезона. Речь идет о совладельцах больших многоквартирных домов, где отсутствует газовое обеспечение, или места, где есть проблемы с теплоснабжением. Правительство внесло изменения в постановление, и жители таких домов могут платить за электроэнергию 2 грн 64 коп. за киловатт до конца апреля 2025 года.

Действующие тарифные коэффициенты для владельцев двухзонных и трехзонных счетчиков электроэнергии: ночью, с 23:00 до 07:00, когда нагрузка на энергосистему меньше всего, стоимость тарифа меньше основного на 50%, поэтому пользователи платят только 2,16 грн/кВт∙ч.

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Тариф на свет: изменится ли цена уже с 1 марта

А вот тарифы для бизнеса с 1 июня 2024 года серьезно выросли. Основными причинами повышения цен власти называют необходимость проведения ремонтных работ энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак, а также стремление улучшить условия функционирования рынка электрической энергии для обеспечения эффективного взаимодействия со странами ЕС.

По словам экспертов, приравнивать тарифы для населения к тарифам для бизнеса в Украине вряд ли намерены.

Тем временем уже приводят два сценария развития ситуации с тарифами на свет: либо стоимость электроэнергии изменится, либо тариф продлят еще на год. Об этом Фокус писал со ссылкой на постановление Кабинета министров №632.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повысились более чем на 63%. Ранее депутат Верховной Рады Евгений Пивоваров заявлял, что тарифы 2025 года могут измениться уже с мая.