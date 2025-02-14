Тариф на свет: изменится ли цена уже с 1 марта

Актуальная цена остается фиксированной на период отопительного сезона 2024-2025, то есть до 30 апреля текущего года.

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В Украине в ходе войны наиболее значительно подорожала электроэнергия среди всех жилищно-коммунальных услуг. Уже известно, по какому тарифу будут начисляться суммы в коммунальных платежах с 1 марта 2025 года. Об этом говорится в материалах правительства.

В соответствии с действующим постановлением Кабинета министров №632, тариф на электроэнергию установлен на уровне 4,32 грн за 1 кВт-ч. Эта цена остается фиксированной на период отопительного сезона 2024-2025, то есть до 30 апреля текущего года. После этого стоимость электроэнергии может быть увеличена или срок действия постановления может быть продлен еще на один год. В предыдущие годы тарифы пересматривали в конце мая.

При этом правительство оставило возможность платить меньше за электроэнергию. Скидки предоставлены владельцам многозонного счетчика. В частности, с двухзонным тарифом с 23:00 до 07:00 ресурс стоит вдвое дешевле: 2,16 грн. То есть можно приобрести многозонный счетчик, обратиться к электропоставщику и перейти на новый тариф.

Для трехзонного счетчика установлены такие три тарифа:

с 23:00 до 07:00 — 1,728 грн;

с 07:00-08:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) — 4,34 грн;

с 08:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) — 6,48 грн.

Такой счетчик стоит устанавливать только тогда, когда используется много ресурса и есть возможность контролировать период потребления, в частности, не пользоваться электроэнергией в период с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00.

Также в прошлом году выросли тарифы на электрическую энергию для бизнеса. Основная причина увеличения цен — потребность в проведении ремонтных работ энергоинфраструктуры, пострадавшей от атак РФ, желание улучшить условия функционирования рынка электроэнергии для обеспечения взаимодействия с европейскими странами.

Предусмотрена граничная цена максимальная:

с 00:00 до 07:00 — 5,6 тыс. грн за МВт-ч;

с 07:00 до 17:00 — 6,9 тыс. грн за МВт-ч;

с 23:00 до 24:00 — 6,9 тыс. грн за МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 — 9 тыс. грн за МВт-ч.

Граничная цена минимальная — 10 тыс. грн за МВт-ч.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повысились более чем на 63%. Также депутат Верховной Рады Евгений Пивоваров заявлял, что тарифы 2025 могут измениться уже с мая. Об этом Фокус сообщал 20 января.

Также ранее сообщалось, что с января существенно вырастут тарифы на транспортировку газа из-за прекращения транзита из РФ. В то же время мораторий власти на повышение тарифов для населения во время войны пока не отменяли, как узнавал Фокус 2 января.