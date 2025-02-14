Тариф на світло: чи зміниться ціна вже з 1 березня

Актуальна ціна залишається фіксованою на період опалювального сезону 2024-2025, тобто до 30 квітня поточного року.

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В Україні під час війни найбільш значно подорожчала електроенергія серед усіх житлово-комунальних послуг. Уже відомо, за яким тарифом нараховуватимуться суми в комунальних платежах із 1 березня 2025 року. Про це йдеться в матеріалах уряду.

Відповідно до чинної постанови Кабінету міністрів №632, тариф на електроенергію встановлено на рівні 4,32 грн за 1 кВт-год. Ця ціна залишається фіксованою на період опалювального сезону 2024-2025, тобто до 30 квітня поточного року. Після цього вартість електроенергії може бути збільшена або термін дії постанови може бути продовжено ще на один рік. У попередні роки тарифи переглядали наприкінці травня.

При цьому уряд залишив можливість платити менше за електроенергію. Знижки надані власникам багатозонного лічильника. Зокрема, з двозонним тарифом з 23:00 до 07:00 ресурс коштує вдвічі дешевше: 2,16 грн. Тобто можна придбати багатозонний лічильник, звернутися до електропостачальника і перейти на новий тариф.

Для трьохзонного лічильника встановлено такі три тарифи:

з 23:00 до 07:00 — 1,728 грн;

з 07:00-08:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (напівпіковий) — 4,34 грн;

з 08:00-11:00/20:00-22:00 (піковий) — 6,48 грн.

Такий лічильник варто встановлювати тільки тоді, коли використовується багато ресурсу і є можливість контролювати період споживання, зокрема, не користуватися електроенергією в період з 08:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00.

Також минулого року зросли тарифи на електричну енергію для бізнесу. Основна причина збільшення цін — потреба в проведенні ремонтних робіт енергоінфраструктури, яка постраждала від атак РФ, бажання поліпшити умови функціонування ринку електроенергії для забезпечення взаємодії з європейськими країнами.

Передбачена гранична ціна максимальна:

з 00:00 до 07:00 — 5,6 тис. грн за МВт-год;

з 07:00 до 17:00 — 6,9 тис. грн за МВт-год;

з 23:00 до 24:00 — 6,9 тис. грн за МВт-год;

з 17:00 до 23:00 — 9 тис. грн за МВт-год.

Гранична ціна мінімальна — 10 тис. грн за МВт-год.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію торік підвищилися більш ніж на 63%. Також депутат Верховної Ради Євген Пивоваров заявляв, що тарифи 2025 року можуть змінитися вже з травня. Про це Фокус повідомляв 20 січня.

Також раніше повідомлялося, що з січня істотно зростуть тарифи на транспортування газу через припинення транзиту з РФ. Водночас мораторій влади на підвищення тарифів для населення під час війни поки не скасовували, як дізнавався Фокус 2 січня.