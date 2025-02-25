В Україні з'являться нові правила оплати рахунків за воду: що важливо знати

Вартість тарифів за воду залежить від стану обладнання, ціни електроенергії та доступу до водних ресурсів та інших витрат.

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Мешканці Дніпра зіткнуться з новим порядком оплати за спожиту воду — у місті запроваджено зміни до комунальних рахунків. Про це повідомили в комунальному підприємстві"Дніпроводоканал".

Комунальники попередили мешканців міста про зміни, які потрібно враховувати під час розрахунку за комуналку. Вони стосуються, зокрема, оплати за абонентське обслуговування. Якщо раніше оплата проводилася на загальний рахунок, куди також потрібно було проводити оплату за централізоване водопостачання та водовідведення, то з лютого оплату потрібно проводити за новими реквізитами на окремий рахунок підприємства.

"Оплата за абонентське обслуговування включає витрати підприємства на укладення договорів, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води, нарахування та стягнення плати за надані комунальні послуги тощо", — ідеться в повідомленні.

Остаточну вартість послуги визначають місцеві водоканали, тому ціни на водопостачання та водовідведення в регіонах відрізняються.

У деяких містах України тарифи на воду вже зросли або зміняться в березні, якщо так вирішить місцева влада, яка має відповідні повноваження. Однак варто пам'ятати, що вартість залежить від кількох чинників. Наприклад:

стану обладнання;

вартості електроенергії;

доступу до водних ресурсів та інших витрат.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".

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