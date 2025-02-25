В Украине появятся новые правила оплаты счетов за воду: что важно знать

Стоимость тарифов за воду зависит от состояния оборудования, цены электроэнергии и доступа к водным ресурсам и других расходов.

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Жители Днепра столкнутся с новым порядком оплаты за потребленную воду – в городе введены изменения в коммунальные счета. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Днепрводоканал".

Коммунальщики предупредили жителей города об изменениях, которые нужно учитывать при расчете за коммуналку. Они касаются, в частности, оплаты за абонентское обслуживание. Если раньше оплата проводилась на общий счет, куда также нужно было проводить оплату за централизованное водоснабжение и водоотвод, то с февраля оплату нужно проводить по новым реквизитам на отдельный счет предприятия.

"Оплата за абонентское обслуживание включает расходы предприятия на заключение договоров, обслуживание и замену узлов коммерческого учета воды, начисление и взимание платы за предоставленные коммунальные услуги и т.д.", — говорится в сообщении.

Окончательную стоимость услуги определяют местные водоканалы, поэтому цены на водоснабжение и водоотведение в регионах отличаются.

В некоторых городах Украины тарифы на воду уже выросли или изменятся в марте, если так решит местная власть, которая имеет соответствующие полномочия. Однако стоит помнить, что стоимость зависит от нескольких факторов. Например:

состояния оборудования;

стоимости электроэнергии;

доступа к водным ресурсам и других расходов.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.в