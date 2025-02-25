Украинцев предупредили о вероятном повышении цен на мясо: подробности

Специалисты отмечают важность термической обработки мяса перед употреблением. Уже не одна болезнь "охотится" на животных в Европе.

Related video

Африканская чума свиней может повлиять на стоимость мяса в Украине в 2025 году. Об этом пишет "24 канал".

В 2024 году в Украине увеличилось количество вспышек опасных болезней домашних животных. В 2025 году ситуация не улучшилась. В частности, африканская чума свиней может серьезно повлиять на животноводческую отрасль и стоимость мяса.

Африканская чума свиней в Украине

Председатель Госпродпотребслужбы Украины Сергей Ткачук рассказал, что в 2024 году в целом в Европе ситуация по африканской чуме свиней была сложной. В течение прошлого года в Украине зарегистрировали 85 случаев болезни. Между тем в Польше — 2 360, в Италии — 1 275, в Литве — 568, в Германии — 526. Всего в Европе — 6 846 случаев.

Как повлияет африканская чума свиней на стоимость мяса

Аналитик Максим Гопка отметил, что распространение болезни домашних животных приводит к уменьшению поголовья свиней из-за высокого уровня смертности и необходимости уничтожения инфицированных животных, чтобы вирус не распространялся дальше.

Именно поэтому потенциально на рынке будет ощущаться дефицит свинины, а это в свою очередь приведет к увеличению цен на мясо. Впрочем, пока ситуация контролируемая и волноваться не стоит.

Как свиньи инфицируются африканской чумой

В основном оказывалось, что вирус был занесен к домашним свиньям их владельцем на обуви, орудии ухода или через корма. Заражение также может происходить через почву, транспортные средства, от диких животных, при нарушении требований во время транспортировки из неблагополучных зон.

Кроме африканской чумы, большую угрозу для домашних животных, которые стали чаще контактировать с дикими, стало бешенство. Для его профилактики проводится пероральная вакцинация диких плотоядных животных.

Может ли человек заразиться от животных

Человек может инфицироваться возбудителем бешенства от больного животного через:

укус животного;

царапину на коже;

попадание вируса на слизистые оболочки.

Сейчас специалисты не могут точно сказать, что при употреблении человеком мяса от больного животного бешенством невозможно заразиться. Поэтому потребителям не советуют покупать продукты животного происхождения в местах стихийной торговли. Употреблять мясо стоит только после предварительной термической обработки.

Напомним, когда ждать повышения тарифов на электроэнергию.

Также Фокус писал о новых правилах оплаты счетов за воду.