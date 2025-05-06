В Україні за місяць значно подорожчали два популярні продукти: деталі

В Україні несподівано змінились ціни на ковбасу та твердий сир. Йдеться про сиров’ялену ковбасу "Алан Брауншвейзьку" та твердий сир "Звени Гора голландський".

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Про це стало відомо з даних на порталі "Мінфін".

Зазначається, що у травні 2025 року ціна на ковбасу "Алан Брауншвейзьку" зросла на 42 гривні. У квітні її вартість становила 1042,90 грн/кг, а у травні ціна вже сягає 1084,90 грн/кг.

Водночас, ковбаса "Глобино салямі" варено-копчена зберегла свою ціну — 282 грн/кг, залишаючись доступнішим варіантом для споживачів.

Що стосується твердого сиру, то "Звени Гора голландський" 45% також подорожчав. У квітні його середня ціна становила 551,20 грн/кг, а в травні вона вже досягла 580,70 грн/кг. Тобто ціна на сир цієї марки зросла на 29 гривень.

Однак, наприклад, твердий сир "Комо традиційний" 50% отримав зниження середньої вартості — з 529,31 грн/кг у квітні до 482 грн/кг у травні.

Нагадаємо, на зростання цін на м'ясопродукти впливають проблеми у кожному сегменті: від воєнних дій до дефіциту електроенергії. Наприклад, яловичина зросла в ціні через зростання вартості живця на переробних підприємствах та подальшого скорочення поголів’я.

Зокрема, в лютому ціни на какао зросли на 400% через глобальне потепління. Какао, ключовий інгредієнт шоколаду, стає все більш дефіцитним, оскільки екстремальні погодні умови порушують виробництво в Західній Африці. Цей регіон, до якого входять Гана, Кот-д'Івуар, Камерун і Нігерія, виробляє близько 70% світового обсягу какао, і наразі зіткнувся з серйозною проблемою.