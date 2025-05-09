Цены в Украине взлетели почти на 75%: какие продукты больше всего подорожали

В апреле 2025 года в Украине зафиксирован самый высокий уровень инфляции с начала года — цены выросли на 15,1% по сравнению с апрелем 2024-го. Основным фактором этого скачка стало подорожание продуктов питания. С начала года цены на них выросли на 6%, а в годовом измерении — почти на 20%. Больше всего за год выросла стоимость яиц — почти на 75%.

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Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины.

"Инфляция на потребительском рынке в апреле 2025 г. по сравнению с мартом 2025 г. составила 0,7%, с начала года — 4,3%", — также говорится в отчете ведомства.

В Украине за год существенно выросли цены на базовые продукты питания — об этом свидетельствуют данные официальной статистики. Больше всего подорожали:

яйца — на 74,6% в годовом измерении, хотя в апреле цена немного снизилась на 2,5% благодаря сезонным факторам;

овощи — выросли в цене на 35,8%, причем только за последний месяц — еще на 0,9%;

подсолнечное масло — подорожало на 34,8% за год и на 0,4% в апреле.

За год в Украине значительно подорожали также сливочное масло (на 30,1%), фрукты (на 25,3%) и хлеб (на 21,8%). При этом в списке продуктов, представленных в статистике Госстата, не было ни одного, чья цена либо снизилась, либо осталась стабильной.

Согласно данным Госстата, цены на одежду и обувь показали снижение: одежда подешевела на 4,9%, а обувь — на 3,9% за год. Это были единственные категории товаров, на которые зафиксировано падение цен.

В то же время услуги в других сферах стали дороже. Так, здравоохранение подорожало на 13,5%, транспорт — на 6,9%, а связь — на 18,5%. Цены на образование выросли на 12,1%, а отдых подорожал на 1,3%.

Напомним, из-за аномальных весенних заморозков в Украине пострадали плодовые сады, что приведет к уменьшению урожая абрикосов, яблок и голубики. Вследствие этого, этим летом ожидается повышение цен на персики и абрикосы на 20-25%.

Также сообщалось, что недавно в Украине внезапно подорожали некоторые продукты, в частности сыровяленая колбаса "Алан Брауншвейгская" и твердый сыр "Звени Гора голландский".