Ціни в Україні злетіли майже на 75%: які продукти найбільше здорожчали

У квітні 2025 року в Україні зафіксовано найвищий рівень інфляції від початку року — ціни зросли на 15,1% у порівнянні з квітнем 2024-го. Основним чинником цього стрибка стало подорожчання продуктів харчування. Від початку року ціни на них зросли на 6%, а в річному вимірі — майже на 20%. Найбільше за рік зросла вартість яєць — майже на 75%.

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Про це йдеться в звіті Державної служби статистики України.

"Інфляція на споживчому ринку у квітні 2025 р. порівняно з березнем 2025 р. становила 0,7%, з початку року – 4,3%", – також ідеться у звіті відомства.

В Україні за рік суттєво зросли ціни на базові продукти харчування — про це свідчать дані офіційної статистики. Найбільше подорожчали:

яйця — на 74,6% у річному вимірі, хоча у квітні ціна трохи знизилася на 2,5% завдяки сезонним чинникам;

овочі — зросли в ціні на 35,8%, причому лише за останній місяць — ще на 0,9%;

соняшникова олія — подорожчала на 34,8% за рік і на 0,4% у квітні.

За рік в Україні значно подорожчали також вершкове масло (на 30,1%), фрукти (на 25,3%) та хліб (на 21,8%). При цьому в списку продуктів, представлених у статистиці Держстату, не було жодного, чия ціна або знизилася, або залишилася стабільною.

Згідно з даними Держстату, ціни на одяг і взуття показали зниження: одяг здешевшав на 4,9%, а взуття — на 3,9% за рік. Це були єдині категорії товарів, на які зафіксовано падіння цін.

Водночас послуги в інших сферах стали дорожчими. Так, охорона здоров'я подорожчала на 13,5%, транспорт — на 6,9%, а зв'язок — на 18,5%. Ціни на освіту зросли на 12,1%, а відпочинок подорожчав на 1,3%.

Нагадаємо, через аномальні весняні заморозки в Україні постраждали плодові сади, що призведе до зменшення врожаю абрикосів, яблук та лохини. Внаслідок цього, цього літа очікується підвищення цін на персики та абрикоси на 20-25%.

Також повідомлялося, що нещодавно в Україні раптово подорожчали деякі продукти, зокрема сиров’ялена ковбаса "Алан Брауншвейзька" та твердий сир "Звени Гора голландський".