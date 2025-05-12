Які овочі та фрукти подешевшали і подорожчали за останній тиждень: огляд

В Україні дешевшають ранні овочі. Також дешевше, ніж тижнем раніше, продається торішня картопля. Ціни знизилися з 16-25 до 15-24 гривень за кілограм. Зокрема, подешевшала морква – з 80-85 до 60-70 грн/кг. Водночас, зважаючи на помітне скорочення пропозиції, почала дорожчати цибуля. Ціни підскочили з 14-18 до 20-26 грн/кг.

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Про це пише портал EastFruit.

Як зазначає видання, прохолодна погода далася взнаки на обсягах вибірки огірка з місцевих тепличних комбінатів, тому ціни на нього почали зростати. Огірок подорожчав з 25-50 грн/кг до 50-75. Разом із цим подорожчали томати (з 70-95 до 80-105 грн/кг) та солодкий перець (з 95-110 до 120-125 грн/кг).

Ціни на овочі та фрукти з України Фото: EastFruit

Зокрема, продовжують знижуватись ціни на редис (з 23-25 до 20-25 грн/кг). Пекінська капуста подорожчала (30-35 до 35-45 грн/кг), а цвітна подешевшала (з 110-120 до 60-70 гривень за кілограм). У сегменті зелені зросли ціни на зелену цибулю, петрушку та салат, при цьому подешевшав кріп. Внаслідок зростання пропозиції розширився діапазон цін на спаржу.

Ціни на овочі та фрукти з Узбекистану Фото: EastFruit

У міру зменшення пропозиції яблука ціни на нього продовжують зростати, досягнувши минулого тижня рівня 50 грн за кілограм. Також дорожче став продаватися лимон. Апельсин подешевшав, а діапазон цін на ківі розширився.

Ціни на овочі та фрукти з Єгипту Фото: EastFruit

Нагадаємо, у квітні 2025 року в Україні зафіксовано найвищий рівень інфляції від початку року — ціни зросли на 15,1% у порівнянні з квітнем 2024-го. Основним чинником цього стрибка стало подорожчання продуктів харчування. Від початку року ціни на них зросли на 6%, а в річному вимірі — майже на 20%. Найбільше за рік зросла вартість яєць — майже на 75%.

Зокрема, Фокус писав, що в Україні несподівано змінились ціни на ковбасу та твердий сир. Йдеться про сиров’ялену ковбасу "Алан Брауншвейзьку" та твердий сир "Звени Гора голландський".