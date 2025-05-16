Провина — на кліматі: нардеп попередив, що в Україні подорожчають овочі й фрукти (відео)

Парламентар Михайло Цимбалюк пояснив, що незвична для весни прохолода може вдарити по гаманцях українців. З його слів, місцеві фермери чекатимуть на підтримку з боку держави.

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Про це відомо з коментаря народного депутата від партії "Батьківщина", першого заступника голови Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайла Цимбалюка в ефірі "Ранок.LIVE" 16 травня.

Про ціни на продукти — з 11:49

Ведучі повідомили, що за підрахунками борщ подорожчав на 52% у порівнянні з минулим роком. Політика запитали, чи відчув він це і що відбувається з цінами.

"Звичайно, відчув. Навесні — це особливо. Коли йдеш на ринок, а вдома вже у погребі все закінчилось або непридатне для приготування борщу. Але тут є інша сторона медалі", — зауважив Цимбалюк.

З його слів, у зв’язку з кліматичними умовами слід очікувати, що ціни знову зростуть цього року. Зокрема, так званий борщовий набір подорожчає ще більше.

"Тому що деякі ранні овочі, та й фрукти, дерева примерзли. І це може також відбитися на наших доходах", — пояснив нардеп.

Він наголосив, що у цій ситуації важливо, щоб держава подбала про фермерів, які чекатимуть на підтримку.

"Сьогодні цей процес не контролює держава, це контролює ринок. Це європейський світовий підхід, але їм теж треба створювати умови, бо в іншому разі будуть привозити з сусідньої Польщі, де фермери мають велику підтримку від держави, і з інших європейських держав. І вони цей вакуум заповнять", — повідомив парламентар.

Він додав, що хотілося б, щоб продукти були вітчизняного виробництва і щоб на цьому заробляли саме українці.

Нагадаємо, в "Українському клубі аграрного бізнесу" інформували, що у квітні "індекс борщу" зріс на 19%. Порція на три літри води тепер сягнула вартості у 222 гривні. Ціна однієї тільки цибулі з березня зросла на 82%.

У виданні EastFruit передавали, що через холодну погоду почали зростати ціни на огірки. Разом з ним подорожчали помідори й солодкий перець.