Ціни на продукти: в Україні подорожчали борщовий набір та м'ясо

У квітні 2025 року в Україні зафіксовано зміни на продовольчому ринку: суттєво зросли ціни на свинину та основні овочі з борщового набору, натомість яйця й частина тепличних овочів подешевшали.

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Про це йдеться у щомісячному моніторингу цін на харчові продукти від "Українського клубу аграрного бізнесу".

У квітні 2025 року "індекс борщу" зріс на 19% і сягнув 222 грн за стандартну порцію (на 3 літри води), а в річному вимірі — подорожчання склало вже 52%.

Індекс борщу

Аналітики ринку звертають увагу на суттєве зростання цін на овочі. Зокрема, вартість ріпчастої цибулі порівняно з березнем зросла на 82%, досягнувши 29,9 грн/кг. У порівнянні з квітнем минулого року це — майже двократне зростання (на 91%). Експерти прогнозують подальше підвищення цін щонайменше до середини літа, що значною мірою залежатиме від імпортних поставок.

Упродовж квітня різко зросли ціни й на інші овочі з традиційного борщового набору. Зокрема:

Буряк подорожчав на 60%, до 46,9 грн за кілограм — це на 121% більше, ніж торік.

Капуста зросла в ціні до 72,5 грн/кг, що означає +42% до березня і вражаюче зростання на 437% у річному вимірі.

Морква додала 14% за місяць і коштувала 49,9 грн/кг, тобто на 342% дорожче, ніж у квітні 2024 року.

Експерти пояснюють це значним скороченням пропозиції, що пов'язано з вичерпанням запасів минулорічного врожаю.

Разом із тим, на ринку фіксувалося незначне здешевлення старої картоплі — на 2% у порівнянні з березнем, до 34,4 грн/кг. Попри це, вона все ще на 35% дорожча, ніж рік тому. Ціни на молоду картоплю залишаються високими — від 80 до 130 грн/кг, проте експерти прогнозують зниження вартості вже з середини червня завдяки збільшенню обсягів внутрішнього врожаю.

Як змінились ціни на м'ясо

У квітні 2025 року на ринку м'яса відбулося суттєве здорожчання свинячого ошийка, ціна якого зросла до 330 грн/кг, що на 20% більше порівняно з березнем і на 39% дорожче у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Очікувати зниження цін на свинину не варто, оскільки внутрішня пропозиція свинини скорочується через зменшення поголів’я свиней на 11% порівняно з минулим роком та зниження забійної маси на 9% в першому кварталі 2025 року.

Крім того, подорожчали яловичина, ціна якої досягла 317 грн/кг (на 6% більше в порівнянні з березнем і на 14% дорожче за рік), а також куряче філе, яке стало дорожчим на 5%, до 200 грн/кг. Водночас, курячі стегна за місяць подешевшали до 120 грн/кг, хоча за рік вони все ж стали дорожчими на 8%.

Ціни на молочні продукти та бакалію

У квітні 2025 року ринок молочної продукції залишався досить стабільним, із коливаннями цін на полицях супермаркетів у межах 1-6% залежно від товару. Однак порівняно з минулим роком більшість молочних продуктів суттєво здорожчали.

Зокрема, найбільше подорожчало вершкове масло 72,5%, ціна якого збільшилась до 124 грн за 180 г, що на 2% більше порівняно з березнем і на 73% дорожче, ніж рік тому. Вершки 10% також додали в ціні, піднявшись до 35,4 грн за 200 г (підвищення на 6% за місяць та 40% за рік). Ще подорожчав сир "Голландський", ціна якого досягла 624 грн за кілограм, що на 3% більше порівняно з березнем і на 38% дорожче, ніж торік.

У квітні 2025 року ринок бакалії продовжував демонструвати стабільність. Так, за 850 мл соняшникової олії покупці заплатили 76,1 грн, що на 2% більше порівняно з березнем і на 30% дорожче за рік. Ціна на рис залишалася незмінною порівняно з березнем, становивши 50,1 грн/кг, що на 13% менше, ніж у квітні минулого року.

Що подешевшало на ринку продуктів

З іншого боку, деякі товари подешевшали. Зокрема, десяток курячих яєць категорії С1 подешевшав до 72,3 грн, що на 5% менше порівняно з березнем, але на 50% дорожче порівняно з минулим роком. Водночас експерти прогнозують подальше здешевлення яєць у зв'язку з настанням тепла.

Минулого місяця також спостерігалося істотне зниження цін на огірки та помідори. Ціна на огірки знизилася до 53,5 грн/кг, що на 31% дешевше порівняно з березнем і на 14% менше порівняно з минулим роком. Помідори подешевшали до 99,5 грн/кг, зниження склало 21% за місяць і 7% за рік.

Такий тренд пов'язаний із збільшенням внутрішньої пропозиції тепличної продукції та стабільним рівнем імпорту. Водночас у наступні тижні очікується додаткове здешевлення огірків на 5-10%.

Нагадаємо, в Нацбанку повідомили, що ціни в Україні знову зросли. Продукти подорожчали більш ніж на 22%, і в установі пояснили основні причини цього зростання.

Раніше повідомлялося, що через аномальні весняні заморозки в Україні постраждали плодові сади, що призведе до зниження врожаю абрикосів, яблук та лохини. У зв'язку з цим, влітку очікується підвищення цін на персики та абрикоси на 20-25%.