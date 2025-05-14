Цены на продукты: в Украине подорожали борщевой набор и мясо

В апреле 2025 года в Украине зафиксированы изменения на продовольственном рынке: существенно выросли цены на свинину и основные овощи из борщевого набора, зато яйца и часть тепличных овощей подешевели.

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Об этом говорится в ежемесячном мониторинге цен на продукты питания от "Украинского клуба аграрного бизнеса".

В апреле 2025 года "индекс борща" вырос на 19% и достиг 222 грн за стандартную порцию (на 3 литра воды), а в годовом измерении — подорожание составило уже 52%.

Индекс борща

Аналитики рынка обращают внимание на существенный рост цен на овощи. В частности, стоимость репчатого лука по сравнению с мартом выросла на 82%, достигнув 29,9 грн/кг. По сравнению с апрелем прошлого года это — почти двукратный рост (на 91%). Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен как минимум до середины лета, что в значительной степени будет зависеть от импортных поставок.

В течение апреля резко выросли цены и на другие овощи из традиционного борщевого набора. В частности:

Свекла подорожала на 60%, до 46,9 грн за килограмм — это на 121% больше, чем в прошлом году.

Капуста выросла в цене до 72,5 грн/кг, что означает +42% к марту и впечатляющий рост на 437% в годовом измерении.

Морковь прибавила 14% за месяц и стоила 49,9 грн/кг, то есть на 342% дороже, чем в апреле 2024 года.

Эксперты объясняют это значительным сокращением предложения, что связано с исчерпанием запасов прошлогоднего урожая.

Вместе с тем, на рынке фиксировалось незначительное удешевление старого картофеля — на 2% по сравнению с мартом, до 34,4 грн/кг. Несмотря на это, он все еще на 35% дороже, чем год назад. Цены на молодой картофель остаются высокими — от 80 до 130 грн/кг, однако эксперты прогнозируют снижение стоимости уже с середины июня благодаря увеличению объемов внутреннего урожая.

Как изменились цены на мясо

В апреле 2025 года на рынке мяса произошло существенное подорожание свиного ошейка, цена которого выросла до 330 грн/кг, что на 20% больше по сравнению с мартом и на 39% дороже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидать снижения цен на свинину не стоит, поскольку внутреннее предложение свинины сокращается из-за уменьшения поголовья свиней на 11% по сравнению с прошлым годом и снижение убойной массы на 9% в первом квартале 2025 года.

Кроме того, подорожали говядина, цена которой достигла 317 грн/кг (на 6% больше по сравнению с мартом и на 14% дороже за год), а также куриное филе, которое стало дороже на 5%, до 200 грн/кг. В то же время, куриные бедра за месяц подешевели до 120 грн/кг, хотя за год они все же стали дороже на 8%.

Цены на молочные продукты и бакалею

В апреле 2025 года рынок молочной продукции оставался достаточно стабильным, с колебаниями цен на полках супермаркетов в пределах 1-6% в зависимости от товара. Однако по сравнению с прошлым годом большинство молочных продуктов существенно подорожали.

В частности, больше всего подорожало сливочное масло 72,5%, цена которого увеличилась до 124 грн за 180 г, что на 2% больше по сравнению с мартом и на 73% дороже, чем год назад. Сливки 10% также прибавили в цене, поднявшись до 35,4 грн за 200 г (повышение на 6% за месяц и 40% за год). Еще подорожал сыр "Голландский", цена которого достигла 624 грн за килограмм, что на 3% больше по сравнению с мартом и на 38% дороже, чем в прошлом году.

В апреле 2025 года рынок бакалеи продолжал демонстрировать стабильность. Так, за 850 мл подсолнечного масла покупатели заплатили 76,1 грн, что на 2% больше по сравнению с мартом и на 30% дороже за год. Цена на рис оставалась неизменной по сравнению с мартом, составив 50,1 грн/кг, что на 13% меньше, чем в апреле прошлого года.

Что подешевело на рынке продуктов

С другой стороны, некоторые товары подешевели. В частности, десяток куриных яиц категории С1 подешевел до 72,3 грн, что на 5% меньше по сравнению с мартом, но на 50% дороже по сравнению с прошлым годом. В то же время эксперты прогнозируют дальнейшее удешевление яиц в связи с наступлением тепла.

В прошлом месяце также наблюдалось существенное снижение цен на огурцы и помидоры. Цена на огурцы снизилась до 53,5 грн/кг, что на 31% дешевле по сравнению с мартом и на 14% меньше по сравнению с прошлым годом. Помидоры подешевели до 99,5 грн/кг, снижение составило 21% за месяц и 7% за год.

Такой тренд связан с увеличением внутреннего предложения тепличной продукции и стабильным уровнем импорта. В то же время в последующие недели ожидается дополнительное удешевление огурцов на 5-10%.

Напомним, в Нацбанке сообщили, что цены в Украине снова выросли. Продукты подорожали более чем на 22%, и в учреждении объяснили основные причины этого роста.

Ранее сообщалось, что из-за аномальных весенних заморозков в Украине пострадали плодовые сады, что приведет к снижению урожая абрикосов, яблок и голубики. В связи с этим, летом ожидается повышение цен на персики и абрикосы на 20-25%.