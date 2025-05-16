Вина — на климате: нардеп предупредил, что в Украине подорожают овощи и фрукты (видео)

Парламентарий Михаил Цимбалюк объяснил, что необычная для весны прохлада может ударить по кошелькам украинцев. По его словам, местные фермеры будут ждать поддержки со стороны государства.

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Об этом известно из комментария народного депутата от партии "Батьківщина", первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаила Цимбалюка в эфире "Ранок.LIVE" 16 мая.

О ценах на продукты — с 11:49

Ведущие сообщили, что по подсчетам борщ подорожал на 52% по сравнению с прошлым годом. Политика спросили, почувствовал ли он это и что происходит с ценами.

"Конечно, почувствовал. Весной — это особенно. Когда идешь на рынок, а дома уже в погребе все закончилось или непригодно для приготовления борща. Но здесь есть другая сторона медали", — отметил Цимбалюк.

По его словам, в связи с климатическими условиями следует ожидать, что цены снова вырастут в этом году. В частности, так называемый борщевой набор подорожает еще больше.

"Потому что некоторые ранние овощи, да и фрукты, деревья примерзли. И это может также отразиться на наших доходах", — пояснил нардеп.

Он отметил, что в этой ситуации важно, чтобы государство позаботилось о фермерах, которые будут ждать поддержки.

"Сегодня этот процесс не контролирует государство, это контролирует рынок. Это европейский мировой подход, но им тоже надо создавать условия, потому что в противном случае будут привозить из соседней Польши, где фермеры имеют большую поддержку от государства, и из других европейских государств. И они этот вакуум заполнят", — сообщил парламентарий.

Он добавил, что хотелось бы, чтобы продукты были отечественного производства и чтобы на этом зарабатывали именно украинцы.

Напомним, в "Украинском клубе аграрного бизнеса" информировали, что в апреле "индекс борща" вырос на 19%. Порция на три литра воды теперь достигла стоимости в 222 гривны. Цена одного только лука с марта выросла на 82%.

В издании EastFruit передавали, что из-за холодной погоды начали расти цены на огурцы. Вместе с ним подорожали помидоры и сладкий перец.