В конце апреля цены на молодой украинский картофель значительно отличаются со стоимостью импортного. Как изменится цена картофеля, что на нее влияет и стоит ли ожидать щедрого урожая, выяснял Фокус.

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Молодой картофель — отличный источник углеводов и клетчатки. В отличие от старого, гораздо богаче витамином С и имеет втрое больше калия и магния. Однако аграрии говорят, что старая картошка — это еда, а молодая — забава. Поэтому Фокус узнал актуальные цены на такую "забаву", а также выяснил, когда появится полезный молодой украинский картофель и стоит ли ждать снижения цен.

Украина побила рекорд по импорту картофеля

Как сообщил аналитик плодоовощного рынка проекта EastFruit Евгений Кузин, с июля 2024 года по март 2025-го Украина импортировала 83 тыс. тонн продовольственного картофеля, что является рекордным показателем не только последних четырех сезонов, но и одним из самых высоких за всю историю.

Украина побила рекорд по импорту картофеля Фото: УНИАН

"Больше картофеля Украина импортировала только в сезонах 2019/20 (с российского и белорусского рынков) и 2020/21 (из Евросоюза). Сейчас картофель ввозят или из стран ЕС (урожай 2024 г.), или из Египта (новый урожай)", — добавил он.

В течение сезона цены на картофель значительно колебались: росли, относительно стабилизировались, а с конца марта начали снижаться из-за распродажи остатков запасов. Сейчас, в апреле, потребители стали засматриваться уже на молодой картофель в супермаркетах и рынках, констатируя, что украинский продукт — намного дороже импортного.

Украинский молодой картофель, который продают сейчас, выращивается в теплицах Фото: УНИАН

Цены на картофель обновлены: сколько теперь стоит продукт

По состоянию на 30 апреля украинский молодой картофель в супермаркетах и на рынках стоит 95-140 грн/кг, импортный (обычно египетский или из Израиля) — 36-42 грн/кг.

Обычный (урожай 2024 года) картофель сейчас можно приобрести в среднем за 33 грн/кг.

Цены на картофель в апреле обновили Фото: УНИАН

В супермаркетах Metro цена килограмма старого картофеля — 29,90 грн, в Auchan — 29,8 грн, а в Megamarket стоимость достигает 39 грн.

Как отметил в комментарии Фокусу глава ФХ "Аделаида" Сергей Рыбалко, цены на молодой картофель в апреле традиционно выше, ведь обусловлены способом его выращивания. Сейчас такой продукт можно назвать уникальным. Но через неделю-две, в середине мая и затем в июне, цены на молодой картофель пойдут на спад.

Цены на молодой картофель в апреле традиционно выше Фото: УНИАН

"Украинский молодой картофель, который продают сейчас, выращивается в теплицах, поэтому имеет очень низкий урожай и достаточно высокую цену. Это первый картофель, выращивание которого требует больших затрат. В мае молодой картофель из-под агроволокна будет иметь минимум в два раза более низкую цену. К тому же, все зависит от спроса. Как говорят аграрии, "помидор — это еда, а дыня — это забава". Так вот старая картошка — это еда, а молодая — это забава. Люди не покупают много молодого картофеля, а берут умеренно, чтобы попробовать. Потребление такого картофеля в Украине мизерное — около 5 тонн в день. Очень много такого картофеля из-за высокой цены не съедается, пропадает. Поэтому этот продукт — не общего потребления", — пояснил эксперт в комментарии Фокусу.

Относительно импортного картофеля, который сейчас представлен на прилавках супермаркетов, то он не является молодым, а выращивать его гораздо дешевле, говорит аграрий.

Относительно импортного картофеля, который сейчас представлен на прилавках супермаркетов, то он не является молодым, а выращивать его гораздо дешевле

"Египетский или европейский — это не молодой картофель. Это картофель, который выращивается в обычных условиях и расходы на который минимум втрое меньше, чем на настоящий молодой. Поэтому вся разница именно в этом. Просто речь идет о разных видах продукции", — пояснил Сергей Рыбалко.

Урожай молодого картофеля в апреле в Украине — что будет с ценами Фото: УНИАН

Фокус также поинтересовался прогнозом на будущий урожай картофеля в Украине, и хотя аграрии единодушно против загадывания на будущее, некоторое сравнение с прошлым годом эксперты все же сделали.

"По состоянию на сейчас нынешняя ситуация намного хуже предыдущего периода 2024-го. Но что будет, посмотрим. Впереди — очень длинный сезон и давать прогноз рано", — добавил Сергей Рыбалко.

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Цена упала почти вдвое: в Украине резко дешевеет популярный овощ

Что касается будущей цены картофеля, то, как сообщил в материале Agroreview Александр Николаев, директор фермерского хозяйства "Рось-2008", цена осенью 2025 года будет колебаться в диапазоне 28-30 гривен за килограмм, что соответствует прошлогодним показателям. Ранее Госстат оценивал, что в 2024 году в Украине картофель посадили на площади около 1 млн га. Но по сравнению с 2023 годом урожайность хозяйств упала вдвое. Причинами стали неблагоприятные погодные условия: заморозки в мае, ливни в июне и жара в августе. Именно это больше всего повлияло на урожай картофеля в прошлом сезоне, а также повлекло рост цены овоща.