Наприкінці квітня ціни на молоду українську картоплю значно різняться із вартістю імпортної. Як зміниться ціна картоплі, що на неї впливає та чи варто очікувати щедрого врожаю, з’ясовував Фокус.

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Молода картопля — відмінне джерело вуглеводів та клітковини. На відміну від старої, багатша на вітамін С і має втричі більше калію і магнію. Проте аграрії кажуть, що стара картопля — то харч, а молода — забава. Тож Фокус дізнався актуальні ціни на таку “забаву”, а також з'ясував, коли з'явиться корисна молода українська картопля і чи варто чекати на зниження цін.

Україна побила рекорд з імпорту картоплі

Як повідомив аналітик плодоовочевого ринку проєкту EastFruit Євген Кузін, від липня 2024 року по березень 2025-го Україна імпортувала 83 тис. тонн продовольчої картоплі, що є рекордним показником не лише останніх чотирьох сезонів, а й одним із найвищих за всю історію.

Україна побила рекорд з імпорту картоплі Фото: УНІАН

“Більше картоплі Україна імпортувала тільки в сезонах 2019/20 (з російського і білоруського ринків) та 2020/21 (з Євросоюзу). Зараз картоплю ввозять або з країн ЄС (урожай 2024 р.), або з Єгипту (новий урожай)”, — додав він.

Протягом сезону ціни на картоплю значно коливалися: зростали, відносно стабілізувалися, а з кінця березня почали знижуватися через розпродаж залишків запасів. Зараз, в квітні, споживачі стали заглядатися вже на молоду картоплю у супермаркетах та ринках, констатуючи, що український продукт — набагато дорожчий за імпортний.

Українська молода картопля, яку продають зараз, вирощується в теплицях Фото: УНІАН

Ціни на картоплю оновлено: скільки тепер коштує продукт

Станом на 30 квітня українська молода картопля у супермаркетах та на ринках коштує 95-140 грн/кг, імпортна (зазвичай єгипетська чи з Ізраїлю) — 36-42 грн/кг.

Звичайну (урожай 2024 року) картоплю наразі можна придбати в середньому за 33 грн/кг.

Ціни на картоплю у квітні оновили Фото: УНІАН

У супермаркетах Metro ціна кілограму старої картоплі — 29,90 грн, в Auchan — 29,8 грн, а в Megamarket вартість досягає 39 грн.

Як зазначив у коментарі Фокусу голова ФГ "Аделаїда" Сергій Рибалко, ціни на молоду картоплю у квітні традиційно вищі, адже обумовлені способом її вирощування. Наразі такий продукт можна назвати унікальним. Але через тиждень-два, в середині травня і потім у червні, ціни на молоду картоплю підуть на спад.

Ціни на молоду картоплю у квітні традиційно вищі Фото: УНІАН

“Українська молода картопля, яку продають зараз, вирощується в теплицях, тож має дуже низький врожай і досить високу ціну. Це перша картопля, вирощування якої потребує великих затрат. У травні молода картопля з-під агроволокна матиме мінімум в два рази нижчу ціну. До того ж, все залежить від попиту. Як кажуть аграрії, “помідор — то харч, а диня — то забава”. Так ось стара картопля — то харч, а молода — то забава. Люди не купують багато молодої картоплі, а беруть помірно, аби скуштувати. Споживання такої картоплі в Україні мізерне — близько 5 тонн на день. Дуже багато такої картоплі через високу ціну не з’їдається, пропадає. Тож цей продукт — не загального споживання”, — пояснив експерт у коментарі Фокусу.

Щодо імпортної картоплі, яка зараз представлена на прилавках супермаркетів, то вона не є молодою, а вирощувати її набагато дешевше, каже аграрій.

Щодо імпортної картоплі, яка зараз представлена на прилавках супермаркетів, то вона не є молодою, а вирощувати її набагато дешевше

“Єгипетська або європейська — це не молода картопля. Це картопля, яка вирощується у звичайних умовах і витрати на яку є мінімум втричі меншими, ніж на справжню молоду. Тому вся різниця саме в цьому. Просто йдеться про різні види продукції”, — пояснив Сергій Рибалко.

Врожай молодої картоплі в квітні в Україні - що буде з цінами Фото: УНІАН

Фокус також поцікавився прогнозом на майбутній врожай картоплі в Україні, і хоча аграрії одностайно проти загадування на майбутнє, деяке порівняння з минулим роком експерти все ж зробили.

“Станом на зараз цьогорічна ситуація набагато гірша за попередній період 2024-го. Але що буде, подивимося. Попереду — дуже довгий сезон і надавати прогноз зарано”, — додав Сергій Рибалко.

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Ціна впала майже удвічі: в Україні різко дешевшає популярний овоч

Щодо майбутньої ціни картоплі, то, як повідомив у матеріалі Agroreview Олександр Ніколаєв, директор фермерського господарства «Рось-2008», ціна восени 2025 року коливатиметься в діапазоні 28–30 гривень за кілограм, що відповідає минулорічним показникам. Раніше Держстат оцінював, що в 2024 році в Україні картоплю посадили на площі близько 1 млн га. Але порівняно з 2023 роком врожайність господарств впала вдвічі. Причинами стали несприятливі погодні умови: приморозки в травні, зливи у червні і спека в серпні. Саме це найбільше вплинуло на врожай картоплі минулого сезону, а також спричинило зростання ціни овочу.