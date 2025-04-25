Ціна впала майже удвічі: в Україні різко дешевшає популярний овоч

В Україні різко впали ціни на тепличні огірки. За останній тиждень вартість овочів знизилася на 42%.

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Про це повідомляє проєкт EastFruit. Зазначається, що причиною зниження вартості огірків є збільшення обсягів вибірки в українських комбінатах та невисокий попит.

Тепличні комбінати вивантажують огірки в діапазоні 45-75 гривень за кілограм залежно від сорту, якості та об'єму партії. Це в середньому на 42% дешевше, ніж тижнем раніше.

Велику конкуренцію огіркам становить імпортна продукція з Румунії. Багато імпортерів мають великі запаси овочу, тому змушені знизити ціни на продукцію до 25 гривень за кілограм.

Великі тепличні господарства також повідомляють про великі залишки продукції на складах. З метою уникнення накопичення нереалізованих обсягів огірка, виробники змушені знову знижувати ціни на свою продукцію.

Враховуючи низку факторів, українські тепличні комбінати не бачать іншого виходу, окрім як і надалі знижувати відпускну вартість. В середньому нині вона на 34% нижча, ніж наприкінці квітня 2024 року.

Нагадаємо, перед Великоднем в Україні було зафіксовано зростання цін на яйця. Загалом за місяць — із січня по лютий — вартість яєць збільшилася на 3,5%, а порівняно з тим самим періодом минулого року — на 1,8%.

Загалом за останній рік ціни на товари значно зросли, і така тенденція, найімовірніше, продовжиться. Однак на тлі загального зростання цін деякі продукти можуть стати дешевшими через сезонні коливання.