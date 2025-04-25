Цена упала почти вдвое: в Украине резко дешевеет популярный овощ

В Украине резко упали цены на тепличные огурцы. За последнюю неделю стоимость овощей снизилась на 42%.

Related video

Об этом сообщает проект EastFruit. Отмечается, что причиной снижения стоимости огурцов является увеличение объемов выборки в украинских комбинатах и невысокий спрос.

Тепличные комбинаты выгружают огурцы в диапазоне 45-75 гривен за килограмм в зависимости от сорта, качества и объема партии. Это в среднем на 42% дешевле, чем неделей ранее.

Большую конкуренцию огурцам составляет импортная продукция из Румынии. Многие импортеры имеют большие запасы овоща, поэтому вынуждены снизить цены на продукцию до 25 гривен за килограмм.

Крупные тепличные хозяйства также сообщают о больших остатках продукции на складах. Во избежание накопления нереализованных объемов огурца, производители вынуждены снова снижать цены на свою продукцию.

Учитывая ряд факторов, украинские тепличные комбинаты не видят другого выхода, кроме как и в дальнейшем снижать отпускную стоимость. В среднем сейчас она на 34% ниже, чем в конце апреля 2024 года.

Напомним, перед Пасхой в Украине был зафиксирован рост цен на яйца. Всего за месяц — с января по февраль — стоимость яиц увеличилась на 3,5%, а по сравнению с тем же периодом прошлого года — на 1,8%.

В целом за последний год цены на товары значительно выросли, и такая тенденция, скорее всего, продолжится. Однако на фоне общего роста цен некоторые продукты могут стать дешевле из-за сезонных колебаний.