Скасування "торговелного безвізу" ЄС загрожує тим, що українські аграрії не зможуть експортувати свою продукцію. Фокус запитав у експертів, чи позначиться зміна правила для експортерів на цінах продуктів в магазинах та на ринках.

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Скасування торговельного безвізу ЄС не підштовхне ціни на продукти в Україні до підвищення. Це відбудеться з інших причин. Як розповіла Фокусу старша економістка ЦЕС Яна Охріменко, на тлі обмеження Євросоюзу можна очікувати зменшення українського експорту, проте це не має підвищити ціни на українському ринку, що не можна сказати про інші чинники.

Безмитна торгівля України та ЄС, чинність якої припиняється 5 червня 2025 року, надавала нашій державі вільний доступ на європейські ринки. Проте вільної торгівлі з країнами Євросоюзу Україна більше не матиме. Є побоювання, щодо перенасичення внутрішнього ринку, зниження доходів виробників, скорочення виробництва і зростання цін. Імпорт стане дорожчим: якщо у відповідь Україна запровадить мита або обмеження на товари з ЄС. Проте, як кажуть експерти на зростання цін в Україні впливають інші фактори.

Що буде з цінами на продукти і що буде в дефіциті в Україні: прогнози експертів

На тлі інфляції, поганого минулорічного урожаю та холодної весни 2025 року прогнози щодо цін на продукти в Україні, на жаль, невтішні.

Прогнози щодо цін на фрукти і овочі в Україні невтішні Фото: Pixels

"Якщо внутрішня пропозиція велика, а квоти не дозволяють експортувати більше, то внутрішні запаси починають тиснути на внутрішні ціни, що може навіть спричинити дефляцію (зниження цін — Фокус) за деякими групами товарів, сировини, продуктів тощо. Також слід врахувати баланс зовнішніх та внутрішніх цін, які будуть намагатися зрівнятися у випадку більш вільного руху товарів", — розповів фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Окрім скасування квот, Україні доведеться вистояти перед викликами війни, поганого врожаю і навіть погодними шоками, адже холодна весна вже завдала збитків українським аграріям

Окрім скасування квот, Україні доведеться вистояти перед викликами війни, поганого врожаю і навіть погодними шоками, адже холодна весна вже завдала збитків українським аграріям.

Тож, за словами експертки Світового Банку Оксани Руженкової, ціни на продукти будуть високими, зокрема і на українську молоду городину, на яку вже зачекалися споживачі. Особливо через зменшення запасів минулорічного врожаю овочів, фруктів та пшениці.

"Якщо додати інфляцію, яку ми всі зараз спостерігаємо, втішити прогнозом щодо цін не можу. Особливо, якщо врахувати погодний фактор", — додала Руженкова.

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Ціни зростуть мінімум на 30%: після весняної негоди найбільше здорожчають фрукти

Як Фокус писав раніше, цьогорічні погодні умови значно вплинуть на майбутній врожай фруктів. Адже навесні серйозні нічні приморозки значно пошкодили завязь на плодових деревах, а також ранню овочеву продукцію.

"Якщо ми сподівалися, що наприкінці травня на ринку буде достатньо ранньої молодої продукції, що здешевить закупівлі споживачів, на жаль, затяжна весна та інфляція внесли свої корективи. До речі, жнива розпочнуться наприкінці червня. Чи відразу цей врожай надійде на хлібокомбінати і хліб подешевшає? — Не впевнена. Більше того, за прогнозами аграрних асоціацій, до кінця 2025 року хліб може подорожчати ще на 20%", — зазначила експертка Оксана Руженкова.

Тож підвищення цін на продукти прогнозують, проте спричиняють це, скоріше, воєнні дії, зростання тарифів на електроенергію та комунальні послуги, воду, транспортні видатки бізнесу, а також дефіцит кадрів і здорожчання пального в Україні.

В Україні значно подорожчає черешня Фото: УНІАН

А що буде з імпортними овочами і фруктами

За словами власника с/г товариства "Енограй" Руслана Голуба, весняна холодна погода в Україні підштовхне ціни на овочі та фрукти до гори на 30%, і імпорт не зможе компенсувати це подорожчання.

Він зазначив, що точні цифри стануть відомі після закінчення травня, але підвищення цін буде однозначним — орієнтовно не менше ніж на 30%.

За словами аграрія, врегулювати ціни за рахунок імпортних овочів та фруктів не вдасться, адже в Україні вони коштують дешевше.

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Ціни на продукти: в Україні подорожчали борщовий набір та м'ясо

"По різних продуктах буде різна ціна. Але в нас внутрішня ціна була нижча, ніж європейська. І при імпорті продуктів ціна виросла", — додав Голуб.

За його прогнозом, в Україні подорожчають фрукти, кісточкові, зокрема черешня.

Нагадаємо, Фокус цікавився прогнозом на майбутній врожай картоплі в Україні. Хоча аграрії одностайно проти загадування на майбутнє, деяке порівняння з минулим роком експерти все ж зробили. Тож, як сказав голова ФГ "Аделаїда" Сергія Рибалко, цьогорічна ситуація поки виглядає гірше за попередній період 2024 року.

"Проте попереду — дуже довгий сезон і надавати прогноз зарано", — додав Сергій Рибалко.