Пища будущего: что люди будут есть в 2050 году по мнению экспертов (фото)

Еда, выращенная на одежде, и блюда, созданные из водорослей и тыквенных семечек, могут стать нормой. Футуролог Моргейн Гей из Великобритании делится прогнозами о рационе будущего.

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Об этом пишет What's The Jam.

Доктор Моргейн Гей, пищевой футуролог из Великобритании, в сотрудничестве с климатологом доктором Джозефом Пуром провела исследование, в котором описала, как изменится питание человечества в ближайшие десятилетия. Их прогнозы учитывают изменение климата, нехватку ресурсов и необходимость устойчивого производства продуктов.

Среди ключевых изменений — переход к "умной" пище. Блюда будут создаваться из переработанных отходов, выращенных на одежде растений и напечатанных на 3D-принтерах.

Трехмерное изображение грибных фрикаделек Фото: Jam Press

Уже к 2050 году на столах могут появиться такие блюда, как:

рамен из гречки и сорго с грибами и тыквенными семечками;

"безотходные" грибные фрикадельки из сорго с сальсой;

жареная лапша с водорослями и веганским мясом из кактуса;

паста с песто из морковной ботвы, нутом и баклажанами;

галета из тефа с салатом из одуванчиков и сублимированным сыром.

Авторы исследования также предсказывают рост популярности городского фермерства, продуктов, поглощающих парниковые газы, и коллективных моделей питания, при которых исчезнет привычка еженедельных покупок.

Несмотря на технологические новшества, ученые подчеркивают важность сохранения традиции совместной трапезы.

"ИИ не сможет заменить радость от домашней еды в кругу близких", — уверена доктор Гей.

Доктор Пур добавил, что климатические изменения вынудят человечество отказаться от многих привычных продуктов и сосредоточиться на питательных, устойчивых к засухе и жаре культурах, таких как водоросли, тефф и сорго. Это не только полезно для здоровья, но и критично важно для спасения планеты.

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