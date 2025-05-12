Cемья нашла чрезвычайно редкое, полностью круглое яйцо: сколько они заработают (фото)

Фермер Джош Элкингтон из Великобритании нашел яйцо, которое может принести ему сотни фунтов из-за своей уникальной формы. Шанс его появления составляет приблизительно один к миллиарду.

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Об этом пишет What's The Jam.

Житель Корнуолла (Великобритания) Джош Элкингтон и его семья были ошеломлены, обнаружив абсолютно круглое яйцо, которое снесла их курица по кличке Джули. По словам мужчины, оно было необычной формы, и появилось от коричневой куры породы брама в их небольшом поместье недалеко от города Бьюгл, рядом с Сент-Остеллом.

"Это было совершенно неожиданно, и мы часами смеялись, глядя на это крошечное яйцо идеальной формы. Мы начали с одного петуха и трех кур, а теперь у нас уже 19 птиц и изобилие яиц. Но такого мы точно не видели", — рассказал Джош.

Вероятность появления абсолютно круглого яйца составляет приблизительно один к миллиарду Фото: Jam Press

Как показали исследования, вероятность появления абсолютно круглого яйца составляет приблизительно один к миллиарду. Это делает находку настоящей сенсацией среди птицеводов и коллекционеров.

Семья пока не решила, что делать с редким яйцом, но рассматривает возможность выставить его на аукцион. Подобный случай уже имел место в марте: тогда другое круглое яйцо, найденное на ферме в Девоне (Великобритания), ушло с молотка за 420 фунтов стерлингов (чуть больше 23 тысяч гривен).

"Я связался с несколькими аукционными домами, но пока нет уверенности в итоговой стоимости", — добавил Элкингтон.

По оценке Британского совета яичной промышленности, ежегодно в стране производится почти 12 миллиардов яиц, и только одно из них может оказаться столь уникальным.

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