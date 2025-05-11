Люди только спустя 35 лет узнают правду о популярном шоколадном батончике (фото)

Созданный в 1990 году итальянским кондитером Микеле Ферреро, Kinder Bueno стал настоящим хитом в более чем 60 странах. Однако за 35 лет популярности только сейчас стало понятно, что именно означает его название.

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Об этом рассказал пользователь с ником LithaShadows на популярном форуме Reddit.

Шоколадные батончики Kinder Bueno, знакомые миллионам сладкоежек по всему миру, вот уже 35 лет украшают полки супермаркетов, и только теперь многие узнают, что стоит за их названием.

Созданный в 1990 году итальянским кондитером Микеле Ферреро, Kinder Bueno стал настоящим хитом в более чем 60 странах. Воздушная вафля, ореховая начинка, молочный шоколад и штрихи темного шоколада — все это создает уникальный вкус, который производитель описывает как "превосходящий ожидания".

Пользователей соцсетей заинтересовало название батончика, ведь оно объединяет сразу три языка.

"Kinder — немецкое слово, Bueno — испанское. А сам продукт — итальянский", — написал один из пользователей форума.

Kinder Bueno стал настоящим хитом в более чем 60 странах Фото: Reddit

Ответ оказался на официальном сайте бренда: "Kinder" действительно означает "дети" по-немецки, а "Bueno" по-испански — "вкусный" или "хороший". Такое сочетание, по мнению представителей Ferrero, как нельзя лучше передает суть шоколадного удовольствия.

Микеле Ферреро хотел создать что-то более изысканное, чем то что уже существовало на рынке, и в результате появился Kinder Bueno — шоколадный батончик с уникальной текстурой и вкусом.

Издание Express отмечает, что компания ежегодно продает более 2 миллиардов батончиков Kinder Bueno по всему миру. Этого может быть достаточно, чтобы обернуть ими Землю почти 15 раз.

Пользователи форума активно обсуждали в комментариях историю и вкус любимого батончика.

"Я их так люблю. Я мог бы есть их вечно", "Эта кремовая начинка просто неотразима, шоколад и вафля идеально сочетаются", "Иногда он кажется слишком легким, но в этом вся прелесть", — писали они.

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