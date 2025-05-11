Люди тільки через 35 років дізнаються правду про популярний шоколадний батончик (фото)

Створений 1990 року італійським кондитером Мікеле Ферреро, Kinder Bueno став справжнім хітом у понад 60 країнах. Однак за 35 років популярності тільки зараз стало зрозуміло, що саме означає його назва.

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Про це розповів користувач із ніком LithaShadows на популярному форумі Reddit.

Шоколадні батончики Kinder Bueno, знайомі мільйонам ласунів по всьому світу, ось уже 35 років прикрашають полиці супермаркетів, і тільки тепер багато хто дізнається, що стоїть за їхньою назвою.

Створений 1990 року італійським кондитером Мікеле Ферреро, Kinder Bueno став справжнім хітом у понад 60 країнах. Повітряна вафля, горіхова начинка, молочний шоколад і штрихи темного шоколаду — все це створює унікальний смак, який виробник описує як такий, що "перевершує очікування".

Користувачів соцмереж зацікавила назва батончика, адже вона об'єднує одразу три мови.

"Kinder — німецьке слово, Bueno — іспанське. А сам продукт — італійський", — написав один із користувачів форуму.

Kinder Bueno став справжнім хітом у понад 60 країнах Фото: Reddit

Відповідь опинилася на офіційному сайті бренду: "Kinder" справді означає "діти" німецькою, а "Bueno" іспанською — "смачний" або "хороший". Таке поєднання, на думку представників Ferrero, якнайкраще передає суть шоколадного задоволення.

Мікеле Ферреро хотів створити щось більш вишукане, ніж те, що вже існувало на ринку, і в результаті з'явився Kinder Bueno — шоколадний батончик з унікальною текстурою і смаком.

Видання Express зазначає, що компанія щорічно продає понад 2 мільярди батончиків Kinder Bueno по всьому світу. Цього може бути достатньо, щоб обернути ними Землю майже 15 разів.

Користувачі форуму активно обговорювали в коментарях історію та смак улюбленого батончика.

"Я їх так люблю. Я міг би їсти їх вічно", "Ця кремова начинка просто чарівна, шоколад і вафля ідеально поєднуються", "Іноді він здається занадто легким, але в цьому вся принадність", — писали вони.

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