Свято закінчилося розставанням: жінка пішла від хлопця після "жарту" з тортом

Жінка розлучилася з хлопцем після того, як він при всіх ткнув її обличчям у торт під час святкування дня народження. Вона називає подію приниженням, а він стверджує, що це був "лише жарт".

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Про це розповіла користувачка з ніком Known_Initiative7193 на популярному форумі Reddit.

Користувачі соцмережі бурхливо обговорюють історію 34-річної жінки, яка розлучилася з хлопцем після принизливої сцени на святі. Вона розповіла, як її бойфренд Чарльз у день спільного святкування їхніх днів народження публічно ткнув її обличчям у святковий торт, незважаючи на її опір.

Свято відбулося в орендованій нею кімнаті ресторану, куди прийшли 11 гостей — друзі дівчини й сім'я Чарльза. За її словами, вона тримала торт, коли Чарльз спробував пожартувати й ткнути її обличчям у десерт. Попри те, що вона намагалася відштовхнути його, він продовжував тиснути, викликавши схвальний сміх з боку своєї сім'ї.

"Я витратилася на укладку, макіяж і вії — і все це виявилося в глазурі", — написала вона.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Коли чоловік спробував повторити цю дію, дівчина дала йому ляпаса. Сварка дійшла до конфлікту з матір'ю Чарльза, а сама іменинниця зачинилася в туалеті, намагаючись привести себе до ладу.

Пізніше, попри те що Чарльз визнав свою провину, він звинуватив дівчину в тому, що вона "зіпсувала враження про себе" перед його сім'єю і зажадав вибачень перед власною матір'ю. Він також поскаржився, що заплатив за торт.

Історія викликала величезний відгук у мережі. Більшість користувачів Reddit підтримали авторку поста, назвавши дії Чарльза насильством, замаскованим під "жарт", і засудили спроби перекласти провину на дівчину. Багато хто ділився особистими історіями, де межі гумору також були порушені на святах.

"Люди хочуть бачити інших збентеженими — і це огидно", — відгукнувся один із коментаторів.

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