Праздник закончился расставанием: женщина ушла от парня после "шутки" с тортом

Женщина рассталась с парнем после того, как он при всех ткнул ее лицом в торт во время празднования дня рождения. Она называет произошедшее унижением, а он утверждает, что это была "всего лишь шутка".

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Об этом рассказала пользовательница с ником Known_Initiative7193 на популярном форуме Reddit.

Пользователи соцсети бурно обсуждают историю 34-летней женщины, которая рассталась с парнем после унизительной сцены на празднике. Она рассказала, как ее бойфренд Чарльз в день совместного празднования их дней рождения публично ткнул ее лицом в праздничный торт, несмотря на ее сопротивление.

Праздник прошел в арендованной ею комнате ресторана, куда пришли 11 гостей — друзья девушки и семья Чарльза. По ее словам, она держала торт, когда Чарльз попытался пошутить и ткнуть ее лицом в десерт. Несмотря на то, что она пыталась оттолкнуть его, он продолжал давить, вызвав одобрительный смех со стороны своей семьи.

"Я потратилась на укладку, макияж и ресницы — и все это оказалось в глазури", — написала она.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Когда мужчина попытался повторить это действие, девушка дала ему пощечину. Ссора дошла до конфликта с матерью Чарльза, а сама именинница заперлась в туалете, пытаясь привести себя в порядок.

Позже, несмотря на то что Чарльз признал свою вину, он обвинил девушку в том, что она "испортилa впечатление о себе" перед его семьей и потребовал извинений перед собственной матерью. Он также пожаловался, что заплатил за торт.

История вызвала огромный отклик в сети. Большинство пользователей Reddit поддержали автора поста, назвав действия Чарльза насилием, замаскированным под "шутку", и осудили попытки переложить вину на девушку. Многие делились личными историями, где границы юмора также были нарушены на праздниках.

"Люди хотят видеть других смущенными — и это отвратительно", — отозвался один из комментаторов.

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