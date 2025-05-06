Чоловік "витратив" 10 млн галонів води за 2 місяці: скільки він має заплатити (фото)

35-річний Ешлі Хадспет із передмістя Оклахома-Сіті (США) був шокований, отримавши аномальний рахунок за воду. У ньому стверджувалося, що він використав понад 10 мільйонів галонів за два місяці.

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Про це американець розповів на популярному форумі Reddit.

Коли 35-річний Ешлі Хадспет із передмістя Оклахома-Сіті побачив рахунок за воду, то вирішив, що сталося непорозуміння. У графі до оплати значилося: $47 580,58 — сума, що перевищувала його звичайні витрати майже в 600 разів. Зазвичай він платить близько 70 доларів, але цього разу нібито витратив понад 10 мільйонів галонів води за 62 дні (обсяг, достатній, щоб наповнити 15 басейнів олімпійського розміру).

"Я подумав, що, напевно, отримав не свій рахунок. Але коли зрозумів, що він адресований мені, просто розсміявся — настільки це було безглуздо. Я що, тропічний ліс поливаю?" — згадує Хадспет.

У графі до оплати значилося: $47 580,58 Фото: Reddit

Спроби розібратися із ситуацією лише спричинили стрес: додзвонитися до служби підтримки водоканалу виявилося майже неможливо. Замість оператора — тільки нескінченні голосові меню і скидання виклику.

"Ми з дружиною весь вечір дзвонили, але ніхто так і не відповів", — поскаржився американець.

У розпачі чоловік опублікував знімок рахунку на Reddit, і пост моментально став вірусним.

"Ти що, SeaWorld вдома відкрив?", "Цей хлопець самотужки гасив лісові пожежі в Каліфорнії", — писали користувачі форуму.

Проте серед жартів з'явилися і слушні поради: люди ділилися історіями, як боролися з помилками в комунальних нарахуваннях і пропонували шляхи вирішення. Підтримка користувачів допомогла Хадспету почуватися впевненіше в боротьбі з компанією.

Після кількох днів спроб зв'язатися з диспетчером і тривалої розмови з представником компанії, все-таки вдалося з'ясувати причину інциденту, якою стала помилка під час заміни лічильника. Суму перерахували, і чоловік мав заплатити всього 119 доларів.

Хадспет зізнався, що відчув полегшення, але зауважив, наскільки небезпечною могла бути ситуація:

"Уявіть, якби у мене був налаштований автоплатіж — сума в десятки тисяч доларів просто б списалася. Це безумство", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що українка знайшла незнайомця під своїм ліжком у номері готелю. Блогерка Наталі Таксісі пережила моторошний інцидент під час подорожі Токіо. У номері готелю під її ліжком ховався незнайомець.

Також стало відомо, що чоловік заробив на будинок, здаючи банки та пляшки. Деміан Гордон з Австралії заробив на зборі сміття 46 тисяч доларів і використав ці гроші, щоб внести перший внесок за будинок.