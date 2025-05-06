Мужчина "израсходовал" 10 млн галлонов воды за 2 месяца: сколько он должен заплатить (фото)

35-летний Эшли Хадспет из пригорода Оклахома-Сити (США) был шокирован, получив аномальный счет за воду. В нем утверждалось, что он использовал более 10 миллионов галлонов за два месяца.

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Об этом американец рассказал на популярном форуме Reddit.

Когда 35-летний Эшли Хадспет из пригорода Оклахома-Сити увидел счет за воду, то решил, что произошло недоразумение. В графе к оплате значилось: $47 580,58 — сумма, которая превышала его обычные расходы почти в 600 раз. Обычно он платит около 70 долларов, но в этот раз якобы потратил более 10 миллионов галлонов воды за 62 дня (объем, достаточный, чтобы наполнить 15 бассейнов олимпийского размера).

"Я подумал, что, наверное, получил не свой счет. Но когда понял, что он адресован мне, просто рассмеялся — настолько это было нелепо. Я что, тропический лес поливаю?" — вспоминает Хадспет.

В графе к оплате значилось: $47 580,58 Фото: Reddit

Попытки разобраться с ситуацией только вызвали стресс: дозвониться до службы поддержки водоканала оказалось почти невозможно. Вместо оператора — только бесконечные голосовые меню и сбросы вызова.

"Мы с женой весь вечер звонили, но никто так и не ответил," — пожаловался американец.

В отчаянии мужчина опубликовал снимок счета на Reddit, и пост моментально стал вирусным.

"Ты что, SeaWorld дома открыл?", "Этот парень в одиночку тушил лесные пожары в Калифорнии", — писали пользователи форума.

Тем не менее, среди шуток появились и дельные советы: люди делились историями, как боролись с ошибками в коммунальных начислениях и предлагали пути решения. Поддержка пользователей помогла Хадспету чувствовать себя увереннее в борьбе с компанией.

После нескольких дней попыток связаться с диспетчером и долгого разговора с представителем компании, все-таки удалось выяснить причину инцидента, которой стала ошибка при замене счетчика. Сумму пересчитали, и мужчина должен был заплатить всего 119 долларов.

Хадспет признался, что почувствовал облегчение, но отметил, насколько опасной могла быть ситуация:

"Представьте, если бы у меня был настроен автоплатеж — сумма в десятки тысяч долларов просто бы списалась. Это безумие", — добавил он.

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