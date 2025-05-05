Увидела глаза: украинка нашла незнакомца под своей кроватью в номере отеля (фото)

Украинская блогерша Натали Таксиси пережила жуткий инцидент во время путешествия по Токио. В номере отеля под ее кроватью прятался незнакомец.

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Об этом пишет Lad Bible.

Путешествие по Японии обернулось настоящим кошмаром для украинской видеоблогерши Натали Таксиси, после того как она обнаружила незнакомца, прятавшегося под ее кроватью в гостиничном номере в Токио.

Инцидент произошел 30 марта, когда путешественница остановилась в, казалось бы, безопасном отеле, доступ к этажам которого был возможен только по ключ-карте. Вечером, уже устроившись в кровати, она почувствовала странный запах. Сначала она подумала, что он исходит от нее самой, но вскоре поняла, что источник находится под кроватью.

"В шутку я подумала: а вдруг там труп?" — рассказала украинка. Но, заглянув под кровать, Натали увидела пару глаз, уставившихся прямо на нее.

Путешествие по Японии обернулось настоящим кошмаром Фото: Viral Press От ужаса девушка закричала, разбудив соседей Фото: Viral Press

От ужаса девушка закричала, разбудив соседей. Мужчина вылез из-под кровати и несколько секунд просто смотрел на нее, прежде чем закричать в ответ и убежать.

Прибывшая полиция обнаружила портативное зарядное устройство и USB-кабель, оставленные нарушителем, но, как сообщается, заявила, что найти его, скорее всего, не удастся. Натали немедленно покинула отель и перебралась в другое место.

Однако спокойствия это не вернуло. По словам девушки, оставшиеся дни путешествия превратились в "пять дней ужаса". С тех пор у нее развилась паническая тревога, и теперь она боится останавливаться в отелях и вообще путешествовать.

"Кажется, он ждал, пока я выключу свет и усну… чтобы напасть. Это как фильм ужасов", — призналась украинская блогерша.

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