Побачила очі: українка знайшла незнайомця під своїм ліжком у номері готелю (фото)

Українська блогерка Наталі Таксісі пережила моторошний інцидент під час подорожі Токіо. У номері готелю під її ліжком ховався незнайомець.

Related video

Про це пише Lad Bible.

Подорож Японією обернулася справжнім кошмаром для української відеоблогерки Наталі Таксісі, після того як вона виявила незнайомця, який ховався під її ліжком у готельному номері в Токіо.

Інцидент стався 30 березня, коли мандрівниця зупинилася в, здавалося б, безпечному готелі, доступ до поверхів якого був можливий тільки за ключ-карткою. Увечері, вже влаштувавшись у ліжку, вона відчула дивний запах. Спочатку вона подумала, що він виходить від неї самої, але незабаром зрозуміла, що джерело знаходиться під ліжком.

"Жартома я подумала: а раптом там труп?" — розповіла українка. Але, зазирнувши під ліжко, Наталі побачила кілька очей, що втупилися просто на неї.

Подорож Японією обернулася справжнім кошмаром Фото: Viral Press Від жаху дівчина закричала, розбудивши сусідів Фото: Viral Press

Від жаху дівчина закричала, розбудивши сусідів. Чоловік виліз з-під ліжка і кілька секунд просто дивився на неї, перш ніж закричати у відповідь і втекти.

Поліція виявила портативний зарядний пристрій і USB-кабель, залишені порушником, але, як повідомляється, заявила, що знайти його, найімовірніше, не вдасться. Наталі негайно покинула готель і перебралася в інше місце.

Однак спокою це не повернуло. За словами дівчини, дні подорожі, що залишилися, перетворилися на "п'ять днів жаху". Відтоді в неї розвинулася панічна тривога, і тепер вона боїться зупинятися в готелях і взагалі подорожувати.

"Здається, він чекав, поки я вимкну світло і засну... щоб напасти. Це як фільм жахів", — зізналася українська блогерка.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік заробив на будинок, здаючи банки і пляшки. Деміан Гордон з Австралії заробив на зборі сміття 46 тисяч доларів і використовував ці гроші, щоб внести перший внесок за будинок.

Також стало відомо, що подружжя виставило на продаж будинок за 3 млн фунтів, який отримало безплатно. Мешканка Шотландії Рейчел Рейд, яка виграла розкішний особняк у Сурреї (Англія), знизила ціну, так і не дочекавшись покупця. Пара планує завершити роботи над оформленням двох спалень і ванних кімнат найближчими місяцями. У декорі вони використовують відновлені елементи, такі як старовинні радіатори, знайдені на Facebook Marketplace, щоб зберегти автентичність будівлі.