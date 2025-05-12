Сім'я знайшла надзвичайно рідкісне, повністю кругле яйце: скільки вони зароблять (фото)

Фермер Джош Елкінгтон з Великої Британії знайшов яйце, яке може принести йому сотні фунтів через свою унікальну форму. Шанс його появи становить приблизно один до мільярда.

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Про це пише What's The Jam.

Житель Корнуолла (Велика Британія) Джош Елкінгтон і його сім'я були приголомшені, виявивши абсолютно кругле яйце, яке знесла їхня курка на прізвисько Джулі. За словами чоловіка, воно було незвичайної форми, і з'явилося від коричневої кури породи брама в їхньому невеликому маєтку недалеко від міста Б'югл, поруч із Сент-Остеллом.

"Це було абсолютно несподівано, і ми годинами сміялися, дивлячись на це крихітне яйце ідеальної форми. Ми почали з одного півня і трьох курей, а тепер у нас уже 19 птахів і достаток яєць. Але такого ми точно не бачили", — розповів Джош.

Імовірність появи абсолютно круглого яйця становить приблизно один до мільярда Фото: Jam Press

Як показали дослідження, ймовірність появи абсолютно круглого яйця становить приблизно один до мільярда. Це робить знахідку справжньою сенсацією серед птахівників і колекціонерів.

Сім'я поки не вирішила, що робити з рідкісним яйцем, але розглядає можливість виставити його на аукціон. Подібний випадок уже мав місце в березні: тоді інше кругле яйце, знайдене на фермі в Девоні (Велика Британія), пішло з молотка за 420 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 23 тисячі гривень).

"Я зв'язався з кількома аукціонними будинками, але поки немає впевненості в підсумковій вартості", — додав Елкінгтон.

За оцінкою Британської ради яєчної промисловості, щорічно в країні виробляється майже 12 мільярдів яєць, і тільки одне з них може виявитися настільки унікальним.

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