Їжа майбутнього: що люди їстимуть у 2050 році на думку експертів (фото)

Їжа, вирощена на одязі, і страви, створені з водоростей і гарбузового насіння, можуть стати нормою. Футуролог Моргейн Гей з Великої Британії ділиться прогнозами про раціон майбутнього.

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Про це пише What's The Jam.

Доктор Моргейн Гей, харчовий футуролог із Великої Британії, у співпраці з кліматологом доктором Джозефом Пуром провела дослідження, в якому описала, як зміниться харчування людства в найближчі десятиліття. Їхні прогнози враховують зміну клімату, брак ресурсів і необхідність сталого виробництва продуктів.

Серед ключових змін — перехід до "розумної" їжі. Страви створюватимуться з перероблених відходів, вирощених на одязі рослин і надрукованих на 3D-принтерах.

Тривимірне зображення грибних фрикадельок Фото: Jam Press

Уже до 2050 року на столах можуть з'явитися такі страви, як:

рамен із гречки та сорго з грибами та гарбузовим насінням;

"безвідходні" грибні фрикадельки з сорго з сальсою;

смажена локшина з водоростями й веганським м'ясом з кактуса;

паста з песто з морквяного бадилля, нутом і баклажанами;

галета з тефа з салатом із кульбаб і сублімованим сиром.

Автори дослідження також пророкують зростання популярності міського фермерства, продуктів, що поглинають парникові гази, і колективних моделей харчування, за яких зникне звичка щотижневих покупок.

Попри технологічні нововведення, вчені наголошують на важливості збереження традиції спільної трапези.

"ШІ не зможе замінити радість від домашньої їжі в колі близьких", — впевнена доктор Гей.

Доктор Пур додав, що кліматичні зміни змусять людство відмовитися від багатьох звичних продуктів і зосередитися на поживних, стійких до посухи та спеки культурах, як-от водорості, тефф і сорго. Це не тільки корисно для здоров'я, а й критично важливо для порятунку планети.

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