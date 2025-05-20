Черешня цього року багатьом буде "не по кишені": очікується "великий дефіцит", — аналітики

Нетипова погода вплине на урожай фруктів у Східній Європі та Туреччині 2025 року. Ці країни — найбільші експортери черешні в регіоні.

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Про це 19 травня повідомили в EastFruit.

Усі країни регіону побили заморозки у квітні 2025 року. Як зазначається, те, що це знизить виробництво, було зрозуміло одразу. Однак збитки були нерівномірними, тож оцінка — лише попередня.

Економіст Андрій Ярмак зауважив, що слід враховувати ще один фактор — скорочення площ для черешні й вишні у ЄС. Річ у тім, що ризики вирощування через часті втрати врожаю після заморозків ростуть, тож старі плантації поступово викорчують, а новими не замінюють.

В Україні від весняних заморозків найбільше постраждали абрикоси, але також попередньо було втрачено приблизно 45-55% врожаю черешні. Такі показники актуальні насамперед для півдня, а в центральних областях втрати були навіть більші, але площі тут — менші.

"Вишневі збитки" оцінюють у 35-50%, на півночі при цьому показник вищий. В основному українську вишню заморожують для експорту або переробляють, і очікується, що вона стане "досить дорогою".

Окрім того, Україна переважно залежить від імпорту черешні після того, як ЗС РФ захопили регіони, де традиційно вирощували цю кістянку, і знищили основну частину плантацій. За прогнозом аналітиків, черешня цьогоріч буде сильніше влітати у копійку, ніж зазвичай.

Збитки після заморозків в інших країнах сягатимуть:

у Польщі — в середньому 50-55% на вишню, ще виші на вишню;

у Туреччині — 50–70% на черешню, очікується подорожчання на 75%;

У Росії — не менш як 40-50% на вишню й черешню, ціни можуть зрости приблизно вдвічі;

в Угорщині — 80–90% на черешню й інші кісточкові культури;

у Румунії — 70–80% на вишню й черешню, країна активно шукатиме можливості імпорту навіть у сезон збору;

у Молдові — 30–40% на вишню й черешню, в окремих регіонах й до 100%.

Повідомляється, що ціни на турецьку черешню для експорту будуть на 75% вищими, ніж зазвичай. Приблизно так само злетить ціна на свіжу черешню і в Україні. На ринки Східної Європи, очевидно, потраплять окремі партії черешні з Узбекистану, але, за оцінкою аналітиків, їхні обсяги будуть мінімальними й не дозволять нівелювати втрати.

"Тому можна резюмувати, що споживачам регіону доведеться змиритися з різким зниженням споживання черешні у 2025 році. Ця ягода, на жаль, буде не по кишені багатьом споживачам", — додали у виданні.

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