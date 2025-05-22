Україну охоплять грози: прогноз погоди на вихідні (карта)

На вихідних 24-25 травня пройдуть грози, які почнуться ще з четверга. Погода в Україні теплішає, проте несе із собою опади.

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні завтра, 23 травня

Завтра в Україні буде сухо, сонячно та тепло з денною температурою повітря +20+25 градусів.

Втім, у західних областях атмосферний фронт, який принесе грозові дощі, знизить температуру повітря до +12+18 градусів. Ба більше, при грозах можливий град та шквалисте посилення вітру.

Дощі ввечері пройдуть на Житомирщині та Київщині.

Атмосферний фронт несе грозові дощі в Україну Фото: Telegram/Наталка Діденко

Погода в Києві завтра, 23 травня

У столиці України очікується тепла погода з температурою повітря до +24 градусів. Вітер буде рвучким, південно-східного напрямку. Впродовж пʼятниці буде сухо та сонячно, а ввечері пройде дощ з грозою.

Грози в Україні на вихідні

У суботу та неділю грозові дощі очікуються на заході, півночі, у центральних областях України (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини), а також на Одещині. На решті території попередньо — без опадів.

Грози в Україні 24 травня Фото: ventusky.com

На День Києва, 25-го травня, ймовірні грозові дощі та свіжіше повітря.

В Укргідрометцентрі повідомили, що 22 травня вдень у західних та Вінницькій областях пройдуть грози, місцями град, шквали вітру 15-20 м/с, через що оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, нетипова погода вплине на урожай фруктів у Східній Європі та Туреччині 2025 року, адже ці країни є найбільшими експортери черешні в регіоні.

Також Фокус писав про те, що космічну погоду формує активність Сонця, яка часто призводить до ударів сонячних бур по Землі. Ці бурі становлять велику загрозу для наших технологій.