Украину охватят грозы: прогноз погоды на выходные (карта)

На выходных 24-25 мая пройдут грозы, которые начнутся еще с четверга. Погода в Украине теплеет, однако несет с собой осадки.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине завтра, 23 мая

Завтра в Украине будет сухо, солнечно и тепло с дневной температурой воздуха +20+25 градусов.

Впрочем, в западных областях атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди, снизит температуру воздуха до +12+18 градусов. Более того, при грозах возможен град и шквалистое усиление ветра.

Дожди вечером пройдут на Житомирщине и Киевщине.

Атмосферный фронт несет грозовые дожди в Украину Фото: Telegram/Наталка Діденко

Погода в Киеве завтра, 23 мая

В столице Украины ожидается теплая погода с температурой воздуха до +24 градусов. Ветер будет порывистым, юго-восточного направления. В течение пятницы будет сухо и солнечно, а вечером пройдет дождь с грозой.

Грозы в Украине на выходные

В субботу и воскресенье грозовые дожди ожидаются на западе, севере, в центральных областях Украины (кроме Полтавщины и Днепропетровщины), а также в Одесской области. На остальной территории предварительно — без осадков.

Грозы в Украине 24 мая Фото: ventusky.com

На День Киева, 25-го мая, вероятны грозовые дожди и свежий воздух.

В Укргидрометцентре сообщили, что 22 мая днем в западных и Винницкой областях пройдут грозы, местами град, шквалы ветра 15-20 м/с, из-за чего объявлен І уровень опасности, желтый.

Напомним, нетипичная погода повлияет на урожай фруктов в Восточной Европе и Турции в 2025 году, ведь эти страны являются крупнейшими экспортерами черешни в регионе.

Также Фокус писал о том, что космическую погоду формирует активность Солнца, которая часто приводит к ударам солнечных бурь по Земле. Эти бури представляют большую угрозу для наших технологий.