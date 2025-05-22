Украину охватят грозы: прогноз погоды на выходные (карта)
На выходных 24-25 мая пройдут грозы, которые начнутся еще с четверга. Погода в Украине теплеет, однако несет с собой осадки.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине завтра, 23 мая
Завтра в Украине будет сухо, солнечно и тепло с дневной температурой воздуха +20+25 градусов.
Впрочем, в западных областях атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди, снизит температуру воздуха до +12+18 градусов. Более того, при грозах возможен град и шквалистое усиление ветра.
Дожди вечером пройдут на Житомирщине и Киевщине.
Погода в Киеве завтра, 23 мая
В столице Украины ожидается теплая погода с температурой воздуха до +24 градусов. Ветер будет порывистым, юго-восточного направления. В течение пятницы будет сухо и солнечно, а вечером пройдет дождь с грозой.
Грозы в Украине на выходные
В субботу и воскресенье грозовые дожди ожидаются на западе, севере, в центральных областях Украины (кроме Полтавщины и Днепропетровщины), а также в Одесской области. На остальной территории предварительно — без осадков.
На День Киева, 25-го мая, вероятны грозовые дожди и свежий воздух.
В Укргидрометцентре сообщили, что 22 мая днем в западных и Винницкой областях пройдут грозы, местами град, шквалы ветра 15-20 м/с, из-за чего объявлен І уровень опасности, желтый.
Напомним, нетипичная погода повлияет на урожай фруктов в Восточной Европе и Турции в 2025 году, ведь эти страны являются крупнейшими экспортерами черешни в регионе.
Также Фокус писал о том, что космическую погоду формирует активность Солнца, которая часто приводит к ударам солнечных бурь по Земле. Эти бури представляют большую угрозу для наших технологий.