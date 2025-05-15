Во Львовской области в середине мая выпал снег: подробности (фото, видео)

В четверг, 15 мая, на Львовщине выпал снег. Засыпало село Тухолька и Славское Стрыйского района.

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Об этом сообщают в местных пабликах.

В частности, речь идет о том, что снег выпал также на курорте "Плай", что в поселке Плавье в Стрыйском районе.

На Львовщине в Славском районе в Славском выпал снег Фото: скриншот

Когда вернется тепло

Синоптик Наталья Диденко заверила, что скоро в регионы вернется тепло.

По прогнозу погоды от Диденко, в субботу еще будет холодно, но в воскресенье в Украине потеплеет. Однако радоваться будет еще рано, ведь в понедельник показатели на термометрах снова упадут, а уже со вторника-среды следующей недели потеплеет.

"Хотя оживленные дожди пока никаким там авторитетным сухим антициклонам не хотят уступать — выходные и следующая неделя будут преимущественно влажными", — добавила синоптик.

Напомним, ученый Вазира Мартазинова рассказала об изменениях климата в Украине, к которым нельзя относиться легкомысленно. Она объяснила, что резкие перепады температуры и погодные аномалии могут стать новой нормой. "Говорить о климатической катастрофе в Украине пока преждевременно. Но и называть климат стабильно умеренным, уже не соответствует действительности — он претерпел изменения, и сейчас мы наблюдаем определенное смещение климатических зон по регионам", — отметила Мартазинова.

На 15 мая синоптик Наталья Диденко прогнозировала дожди почти по всей Украине кроме южных и юго-восточных регионов. Она отмечала, что первые признаки потепления появятся после 20 мая.