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Украина

Погода до конца недели: синоптик рассказала, где будет +21 и когда в Украине потеплеет (карта)

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Фото: Открытые источники | Наталка Диденко спрогнозировала потепление в Украине (иллюстративное фото)

Прогноз погоды пока летним солнцем не радует — Украину накрыли дожди и прохлада. Однако синоптик Наталья Диденко заверила, что скоро в регионы вернется тепло.

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Об этом известно из ее публикации от 15 мая.

Прогноз погоды на завтра

"Май дошел до горы, начинает спускаться в долину, к лету. Но пока лето кокетливо прячется за дождями и холодом, маскируется под ранний апрель", — отметила синоптик.

Она сообщила, что в пятницу атмосферный фронт обусловит периодические дожди в северных, западных и Винницкой областях. В остальных регионах существенных осадков не предвидится.

Холоднее всего 16 мая будет вдоль полосы: Черниговская, Киевская и Винницкая области. Там столбики термометров будут фиксировать лишь от 8 до 12 градусов тепла.

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Прогноз температуры в Украине на 16 мая
Фото: Telegram/Наталка Діденко

На западе будет теплее — от +10 до +14. В большинстве центральных областей температура повысится до 15-19 градусов. На юге и востоке будет комфортнее всего — от +15 до +21.

Прогноз погоды в Киеве

В столице 16 мая ощутимо похолодает. Вместо сегодняшних +16 прогнозируют лишь 9-11 градусов. Кроме того, в Киеве будет дождь.

Когда вернется тепло

По прогнозу погоды от Диденко, в субботу еще будет холодно, но в воскресенье в Украине потеплеет. Однако радоваться будет еще рано, ведь в понедельник показатели на термометрах снова упадут, а уже со вторника-среды следующей недели потеплеет.

"Хотя оживленные дожди пока никаким там авторитетным сухим антициклонам не хотят уступать — выходные и следующая неделя будут преимущественно влажными", — добавила синоптик.

Напомним, ученый Вазира Мартазинова рассказала об изменениях климата в Украине, к которым нельзя относиться легкомысленно. Она объяснила, что резкие перепады температуры и погодные аномалии могут стать новой нормой.

На 15 мая синоптик Наталья Диденко прогнозировала дожди почти по всей Украине кроме южных и юго-восточных регионов. Она отмечала, что первые признаки потепления появятся после 20 мая.