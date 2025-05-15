Погода до кінця тижня: синоптикиня розповіла, де буде +21 і коли в Україні потепліє (карта)
Прогноз погоди поки літнім сонцем не радує — Україну накрили дощі й прохолода. Однак синоптикиня Наталка Діденко запевнила, що скоро у регіони повернеться тепло.
Про це відомо з її публікації від 15 травня.
Прогноз погоди на завтра
"Травень дійшов до гори, починає спускатися у долину, до літа. Але поки що літо кокетливо ховається за дощами й холодом, маскується під ранній квітень", — зауважила синоптикиня.
Вона повідомила, що у п’ятницю атмосферний фронт зумовить періодичні дощі у північних, західних і Вінницькій областях. У решті регіонів істотних опадів не передбачають.
Найхолодніше 16 травня буде вздовж смуги: Чернігівська, Київська і Вінницька області. Там стовпчики термометрів фіксуватимуть лише від 8 до 12 градусів тепла.
На заході буде тепліше — від +10 до +14. У більшості центральних областей температура підвищиться до 15-19 градусів. На півдні й сході буде найкомфортніше — від +15 до +21.
Прогноз погоди у Києві
У столиці 16 травня відчутно похолодає. Замість сьогоднішніх +16 прогнозують лише 9-11 градусів. Окрім того, у Києві буде дощ.
Коли повернеться тепло
За прогнозом погоди від Діденко, у суботу ще буде холодно, але у неділю в Україні потеплішати. Однак радіти буде ще рано, адже у понеділок показники на термометрах знову впадуть, а вже з вівторка-середи наступного тижня потепліє.
"Хоча жваві дощі поки що ніяким там авторитетним сухим антициклонам не хочуть поступатися — вихідні та наступний тиждень будуть переважно вологими", — додала синоптикиня.
Нагадаємо, науковиця Вазіра Мартазінова розповіла про зміни клімату в Україні, до яких не можна ставитись легковажно. Вона пояснила, що різкі перепади температури й погодні аномалії можуть стати новою нормою.
На 15 травня синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала дощі майже по всій Україні окрім південних і південно-східних регіонів. Вона зазначала, що перші ознаки потепління з’являться після 20 травня.