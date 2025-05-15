Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

Погода до кінця тижня: синоптикиня розповіла, де буде +21 і коли в Україні потепліє (карта)

кіт, тепло, тепла погода, рудий кіт
Фото: Відкриті джерела | Наталка Діденко спрогнозувала потепління в Україні (ілюстративне фото)

Прогноз погоди поки літнім сонцем не радує — Україну накрили дощі й прохолода. Однак синоптикиня Наталка Діденко запевнила, що скоро у регіони повернеться тепло.

Related video

Про це відомо з її публікації від 15 травня.

Прогноз погоди на завтра

"Травень дійшов до гори, починає спускатися у долину, до літа. Але поки що літо кокетливо ховається за дощами й холодом, маскується під ранній квітень", — зауважила синоптикиня.

Вона повідомила, що у п’ятницю атмосферний фронт зумовить періодичні дощі у північних, західних і Вінницькій областях. У решті регіонів істотних опадів не передбачають.

Найхолодніше 16 травня буде вздовж смуги: Чернігівська, Київська і Вінницька області. Там стовпчики термометрів фіксуватимуть лише від 8 до 12 градусів тепла.

прогноз погоди, погода на завтра, прогноз погоди на завтра, прогноз погоди Вінниця, прогноз погоди Хмельницький, прогноз погоди Запоріжжя, прогноз погоди Кременчук, прогноз погоди Дніпро, прогноз погоди Черкаси Fullscreen
Прогноз температури в Україні на 16 травня
Фото: Telegram/Наталка Діденко

На заході буде тепліше — від +10 до +14. У більшості центральних областей температура підвищиться до 15-19 градусів. На півдні й сході буде найкомфортніше — від +15 до +21.

Прогноз погоди у Києві

У столиці 16 травня відчутно похолодає. Замість сьогоднішніх +16 прогнозують лише 9-11 градусів. Окрім того, у Києві буде дощ.

Коли повернеться тепло

За прогнозом погоди від Діденко, у суботу ще буде холодно, але у неділю в Україні потеплішати. Однак радіти буде ще рано, адже у понеділок показники на термометрах знову впадуть, а вже з вівторка-середи наступного тижня потепліє.

"Хоча жваві дощі поки що ніяким там авторитетним сухим антициклонам не хочуть поступатися — вихідні та наступний тиждень будуть переважно вологими", — додала синоптикиня.

Нагадаємо, науковиця Вазіра Мартазінова розповіла про зміни клімату в Україні, до яких не можна ставитись легковажно. Вона пояснила, що різкі перепади температури й погодні аномалії можуть стати новою нормою.

На 15 травня синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала дощі майже по всій Україні окрім південних і південно-східних регіонів. Вона зазначала, що перші ознаки потепління з’являться після 20 травня.