Погода до кінця тижня: синоптикиня розповіла, де буде +21 і коли в Україні потепліє (карта)

Прогноз погоди поки літнім сонцем не радує — Україну накрили дощі й прохолода. Однак синоптикиня Наталка Діденко запевнила, що скоро у регіони повернеться тепло.

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Про це відомо з її публікації від 15 травня.

Прогноз погоди на завтра

"Травень дійшов до гори, починає спускатися у долину, до літа. Але поки що літо кокетливо ховається за дощами й холодом, маскується під ранній квітень", — зауважила синоптикиня.

Вона повідомила, що у п’ятницю атмосферний фронт зумовить періодичні дощі у північних, західних і Вінницькій областях. У решті регіонів істотних опадів не передбачають.

Найхолодніше 16 травня буде вздовж смуги: Чернігівська, Київська і Вінницька області. Там стовпчики термометрів фіксуватимуть лише від 8 до 12 градусів тепла.

Прогноз температури в Україні на 16 травня Фото: Telegram/Наталка Діденко

На заході буде тепліше — від +10 до +14. У більшості центральних областей температура підвищиться до 15-19 градусів. На півдні й сході буде найкомфортніше — від +15 до +21.

Прогноз погоди у Києві

У столиці 16 травня відчутно похолодає. Замість сьогоднішніх +16 прогнозують лише 9-11 градусів. Окрім того, у Києві буде дощ.

Коли повернеться тепло

За прогнозом погоди від Діденко, у суботу ще буде холодно, але у неділю в Україні потеплішати. Однак радіти буде ще рано, адже у понеділок показники на термометрах знову впадуть, а вже з вівторка-середи наступного тижня потепліє.

"Хоча жваві дощі поки що ніяким там авторитетним сухим антициклонам не хочуть поступатися — вихідні та наступний тиждень будуть переважно вологими", — додала синоптикиня.

Нагадаємо, науковиця Вазіра Мартазінова розповіла про зміни клімату в Україні, до яких не можна ставитись легковажно. Вона пояснила, що різкі перепади температури й погодні аномалії можуть стати новою нормою.

На 15 травня синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала дощі майже по всій Україні окрім південних і південно-східних регіонів. Вона зазначала, що перші ознаки потепління з’являться після 20 травня.