У Львівській області в середині травня випав сніг: подробиці (фото, відео)

У четвер, 15 травня, на Львівщині випав сніг. Засипало село Тухолька та Славсько Стрийського району.

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Про це повідомляють у місцевих пабліках.

Зокрема, йдеться про те, що сніг випав також на курорті "Плай", що в селищі Плавʼє у Стрийському районі.

На Львівщині в Славсько випав сніг Фото: скриншот

Коли повернеться тепло

Синоптикиня Наталка Діденко запевнила, що скоро у регіони повернеться тепло.

За прогнозом погоди від Діденко, у суботу ще буде холодно, але у неділю в Україні потеплішати. Однак радіти буде ще рано, адже у понеділок показники на термометрах знову впадуть, а вже з вівторка-середи наступного тижня потепліє.

"Хоча жваві дощі поки що ніяким там авторитетним сухим антициклонам не хочуть поступатися — вихідні та наступний тиждень будуть переважно вологими", — додала синоптикиня.

Нагадаємо, науковиця Вазіра Мартазінова розповіла про зміни клімату в Україні, до яких не можна ставитись легковажно. Вона пояснила, що різкі перепади температури й погодні аномалії можуть стати новою нормою. "Говорити про кліматичну катастрофу в Україні поки передчасно. Але й називати клімат стабільно помірним, уже не відповідає дійсності — він зазнав змін, і зараз ми спостерігаємо певне зміщення кліматичних зон по регіонах", — зауважила Мартазінова.

На 15 травня синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала дощі майже по всій Україні окрім південних і південно-східних регіонів. Вона зазначала, що перші ознаки потепління з’являться після 20 травня.