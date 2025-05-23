Аномальная жара и торнадо: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине летом

В этом году в Украине синоптики прогнозируют аномально жаркое лето — температура воздуха может превысить средние многолетние показатели. Самая сильная жара ожидается в июле, когда столбики термометров местами поднимутся выше +40°C, особенно на юге и востоке страны.

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Об этом пишет ТСН.

После прохладного мая в начале июня в Украину постепенно придет тепло. В Киеве днем прогнозируется до +25°C, ночью — до +15°C, будет преобладать сухая и солнечная погода. Во Львове температура будет колебаться в пределах +21...+25°C, возможны периодические дожди и переменная облачность.

В июле и августе, как и обычно, ожидается пик летней жары и вероятность экстремальных погодных явлений. Июль традиционно считается самым жарким месяцем, и в этом году ситуация не изменится — температура может достигать +35...+40°C, особенно в южных и восточных регионах. Август также обещает быть теплым, с показателями выше нормы, хотя и с меньшей вероятностью аномальной жары.

Летом Украину ожидают торнадо и смерчи летом

В начале мая метеоролог Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" предупреждал, что летом 2025 года в Украине возможны опасные природные явления. По его словам, в последнее время растет количество случаев образования смерчей и торнадо, которые могут становиться все более мощными. Если прошлым летом в Украине преобладала сухая погода, то в этом году прогнозируется больше дождей и более активная грозовая деятельность. А с усилением гроз растет и риск экстремальных явлений — града, торнадо и шквалов.

По словам метеоролога, смерчи в Украине уже давно перестали быть редким явлением.

"Правда, обычно они кратковременные и проходят над полями или лесными массивами, поэтому часто их просто никто не видит", — отметил он.

Напомним, 22 мая директор Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань сообщил, что комфортная летняя погода в Украине установится на несколько дней благодаря влажному и теплому воздуху со Средиземного моря, однако в некоторых регионах все еще вероятны ливни с грозами.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, на выходных 24-25 мая пройдут грозы, которые начнутся еще с четверга. Погода в Украине теплеет, однако несет с собой осадки.