Прогноз погоди: у Укргідрометцентрі розповіли, яким буде червень в Україні

Синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха прогнозує, що погода в Україні в червні буде приємно теплою із середньомісячною температурою приблизно +19–23 градусів. Водночас варто очікувати і на дощі, тож місяць не обійдеться без опадів.

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Про це пише "24 Канал".

Вона зазначила, що температура у червні буде трохи вищою за кліматичну норму — приблизно на 1,5–2 градуси. Зокрема, середньомісячна очікується в діапазоні від +19 до +23 градусів, а в гірських регіонах — приблизно +15–16 градусів, але така погода вважається нормальною для першого місяця літа.

Щодо опадів, Птуха повідомила, що їх кількість залишатиметься в межах норми — від 80 до 120% від середніх значень. Для рівнинних районів це становитиме приблизно 45–82 міліметри, а в Карпатах і на Прикарпатті — приблизно 103–152 міліметрів.

"Для літнього періоду завжди характерний нерівномірний розподіл опадів", — додала вона.

За словами синоптикині, точно передбачити кількість опадів складно — у деяких регіонах вони можуть бути трохи вищими, в інших — трохи нижчими. Проте загалом по Україні очікується близька до середньої норми кількість опадів, тож погода буде літньою.

Птуха також повідомила, найспекотнішими місяцями для України за статистикою є липень та серпень, тоді як червень зазвичай не відзначається температурою вище +30 градусів. Водночас вона наголосила, що через зміни клімату можливі винятки. Прогнозувати, як точно буде змінюватись погода найближчим місяцем, наразі складно, хоча очікується, що температура буде трохи вищою за кліматичну норму.

Синоптикиня також сказала, чи варто очікувати заморозків у червні. За її словами, такі явища можливі, але трапляються дуже рідко, і наразі жодних ознак заморозків у найближчі десять днів не спостерігається. Натомість температура поступово підвищуватиметься, починаючи з 3–4 числа місяця.

Нагадаємо, 29 травня Наталія Птуха повідомила, що у перші дні літа в Україні помітно потеплішає. У деяких регіонах України повітря прогріється до +30 градусів.

Раніше повідомлялось, що згідно з попередженням вчених WMO, спека 2024 року може стати звичною кліматичною нормою на найближчі п’ять років. За прогнозами, глобальні температури в період 2025–2029 років навряд чи опустяться з рекордних рівнів, а ймовірність, що хоча б одне літо буде ще спекотнішим за минулорічне, сягає 70%.