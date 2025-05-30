Прогноз погоды: в Укргидрометцентре рассказали, каким будет июнь в Украине

Синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха прогнозирует, что погода в Украине в июне будет приятно теплой со среднемесячной температурой около +19-23 градусов. В то же время стоит ожидать и дождей, поэтому месяц не обойдется без осадков.

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Об этом пишет "24 Канал".

Она отметила, что температура в июне будет немного выше климатической нормы — примерно на 1,5-2 градуса. В частности среднемесячная ожидается в диапазоне от +19 до +23 градусов, а в горных регионах — около +15-16 градусов, но такая погода считается нормальной для первого месяца лета.

Что касается осадков, Птуха сообщила, что их количество будет оставаться в пределах нормы — от 80 до 120% от средних значений. Для равнинных районов это составит примерно 45-82 миллиметра, а в Карпатах и на Прикарпатье — около 103-152 миллиметров.

"Для летнего периода всегда характерно неравномерное распределение осадков", — добавила она.

По словам синоптика, точно предсказать количество осадков сложно — в некоторых регионах они могут быть немного выше, в других — немного ниже. Однако в целом по Украине ожидается близкое к средней норме количество осадков, поэтому погода будет летней.

Птуха также сообщила, самыми жаркими месяцами для Украины по статистике являются июль и август, тогда как июнь обычно не отмечается температурой выше +30 градусов. В то же время она подчеркнула, что из-за изменений климата возможны исключения. Прогнозировать, как точно будет меняться погода в ближайший месяц, пока сложно, хотя ожидается, что температура будет немного выше климатической нормы.

Синоптик также сказала, стоит ли ожидать заморозков в июне. По ее словам, такие явления возможны, но случаются очень редко, и пока никаких признаков заморозков в ближайшие десять дней не наблюдается. Зато температура постепенно будет повышаться, начиная с 3-4 числа месяца.

Напомним, 29 мая Наталья Птуха сообщила, что в первые дни лета в Украине заметно потеплеет. В некоторых регионах Украины воздух прогреется до +30 градусов.

Ранее сообщалось, что согласно предупреждению ученых WMO, жара 2024 года может стать привычной климатической нормой на ближайшие пять лет. По прогнозам, глобальные температуры в период 2025-2029 годов вряд ли опустятся с рекордных уровней, а вероятность, что хотя бы одно лето будет еще жарче прошлогоднего, достигает 70%.