Жара до +30 градусов: в Украине ожидается резкая смена погоды, – прогноз

В первые дни лета в Украине заметно потеплеет: в некоторых регионах Украины воздух прогреется до +30 градусов.

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О погоде в Украине на ближайшие дни рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

Сильной жары пока не ожидается. По предварительным прогнозам, 2-3 июня температура ночью составит от +9 до +15 градусов, а 3 июня днем будет от +21 до +27. На юге и востоке воздух прогреется до +30 градусов.

На западе Украины с 3 июня температура воздуха будет в пределах от +19 до +24 градусов. Антициклон, который бы обеспечил устойчивую, сухую и жаркую погоду в Украине пока не прогнозируют.

Прогноз погоды на выходных в Украине

Кратковременные дожди и грозы возможны 31 мая ночью на востоке и юго-востоке. Днем на левобережье, в Крыму и в западных областях, ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории страны — без осадков.

Температура ночью будет колебаться от +9 до +14. Днем — от +20 до +25 градусов, в Карпатах от +11 до 16 градусов.

В воскресенье, 1 июня, осадки не ожидаются, на Закарпатье и Прикарпатье пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура ночью: +9 — +14, днем: +20 — +25 градусов.

Общий прогноз погоды на лето 2025

Согласно данным Натальи Птухи, в целом лето 2025 года в Украине будет теплым, с периодами жары и среднемесячной температурой на 1,5 градуса выше климатической нормы.

В июле и августе возможно увеличение температуры на 2 градуса от климатической нормы, так как традиционно эти месяцы в Украине — самые теплые. Возможно также неравномерное распределение осадков: на юге и востоке станет больше засушливых дней, а в некоторых регионах может выпасть месячная норма осадков.

"Говорить о температурных аномалиях или интенсивности экстремальных явлений сложно, поскольку это требует исследования ученых", — резюмировала специалист.

Напомним, 29 мая, в Киеве и области была сильная гроза с градом. Очевидцы предоставили кадры попадания молнии в дом.

Ученые ранее говорили, что жара уровня лета 2024 года станет привычной климатической нормой в ближайшие пять лет.