В Киеве непогода: молния попала прямо в дом, местами выпал град (видео)

В четверг, 29 мая, в Киеве и области произошла сильная гроза, местами выпал град. В результате непогоды фиксируют подтопление улиц, падение деревьев, задержку движения трамваев и троллейбусов.

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Фокус собрал последствия непогоды в Киеве 29 мая.

Как видно на видео из социальных сетей, в Киеве подтапливает улицы и дома. На некоторых участках дороги невозможно пройти из-за скопления воды. В некоторых локациях области произошло выпадение града.

В частности, на одном из видео зафиксировали попадание молнии прямо в дом.

По сообщению Гидрометцентра, опасные метеорологические явления на Киевщине сохранятся до конца суток. В области объявили І уровень опасности, желтый.

В "Киевпастранс" сообщают о задержках трамваев и троллейбусов. За актуальной информацией можно следить здесь.

В то же время патрульная полиция Киевской области напоминает правила безопасности во время непогоды:

Водители:

помните о скоростном режиме, безопасной дистанции и интервале;

избегайте резких маневров;

возле пешеходных переходов и образовательных учреждений максимально снижайте скорость;

не оставляйте автомобили возле деревьев, билбордов и тому подобное.

Пешеходы:

будьте внимательными и осторожными во время пребывания на улице;

переходите проезжую часть только в отведенных для этого местах;

не выбегайте внезапно на дорогу;

по возможности не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами;

пользуйтесь световозвращающими элементами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

В Киевской городской государственной администрации отметили, куда обращаться за помощью:

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": (044) 284-74-19.

Если упало дерево или сломались ветви — звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": (044) 272-40-18.

Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Напомним, 15 мая на Львовщине выпал снег. Засыпало села Тухолька и Славское Стрыйского района.

Фокус также писал, что в этом году в Украине синоптики прогнозируют аномально жаркое лето — температура воздуха может превысить средние многолетние показатели. Самая сильная жара ожидается в июле, когда столбики термометров местами поднимутся выше +40°C, особенно на юге и востоке страны.