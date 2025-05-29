У Києві негода: блискавка влучила прямо в будинок, подекуди випав град (відео)

У четвер, 29 травня, у Києві та області сталася сильна гроза, подекуди випав град. Внаслідок негоди фіксують підтоплення вулиць, падіння дерев, затримку руху трамваїв і тролейбусів.

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Фокус зібрав наслідки негоди в Києві 29 травня.

Як видно на відео із соціальних мереж, у Києві підтоплює вулиці та будинки. На деяких ділянках дороги неможливо пройти через скупчення води. У деяких локаціях області сталося випадіння граду.

Зокрема, на одному з відео зафіксували влучання блискавки прямо у будинок.

За повідомленням Гідрометцентру, небезпечні метеорологічні явища на Київщині збережуться до кінця доби. В області оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

У "Київпастранс" повідомляють про затримки трамваїв та тролейбусів. За актуальною інформацією можна стежити тут.

Водночас патрульна поліція Київської області нагадує правила безпеки під час негоди:

Водії:

пам’ятайте про швидкісний режим, безпечну дистанцію та інтервал;

уникайте різких маневрів;

біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижуйте швидкість;

не залишайте автомобілі біля дерев, білбордів тощо.

Пішоходи:

будьте уважними та обережними під час перебування на вулиці;

переходьте проїзну частину лише у відведених для цього місцях;

не вибігайте раптово на дорогу;

за можливості не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами;

користуйтеся світлоповертальними елементами в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

У Київській міській державній адміністрації зазначили, куди звертатись за допомогою:

В разі підтоплення проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

В разі травмування людей негайно телефонуйте 103.

За несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, 15 травня на Львівщині випав сніг. Засипало села Тухолька та Славсько Стрийського району.

Фокус також писав, що цього року в Україні синоптики прогнозують аномально спекотне літо — температура повітря може перевищити середні багаторічні показники. Найсильніша спека очікується у липні, коли стовпчики термометрів подекуди піднімуться вище +40°C, особливо на півдні та сході країни.