У Києві негода: блискавка влучила прямо в будинок, подекуди випав град (відео)
У четвер, 29 травня, у Києві та області сталася сильна гроза, подекуди випав град. Внаслідок негоди фіксують підтоплення вулиць, падіння дерев, затримку руху трамваїв і тролейбусів.
Фокус зібрав наслідки негоди в Києві 29 травня.
Як видно на відео із соціальних мереж, у Києві підтоплює вулиці та будинки. На деяких ділянках дороги неможливо пройти через скупчення води. У деяких локаціях області сталося випадіння граду.
Зокрема, на одному з відео зафіксували влучання блискавки прямо у будинок.
За повідомленням Гідрометцентру, небезпечні метеорологічні явища на Київщині збережуться до кінця доби. В області оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
У "Київпастранс" повідомляють про затримки трамваїв та тролейбусів. За актуальною інформацією можна стежити тут.
Водночас патрульна поліція Київської області нагадує правила безпеки під час негоди:
Водії:
- пам’ятайте про швидкісний режим, безпечну дистанцію та інтервал;
- уникайте різких маневрів;
- біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижуйте швидкість;
- не залишайте автомобілі біля дерев, білбордів тощо.
Пішоходи:
- будьте уважними та обережними під час перебування на вулиці;
- переходьте проїзну частину лише у відведених для цього місцях;
- не вибігайте раптово на дорогу;
- за можливості не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами;
- користуйтеся світлоповертальними елементами в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.
У Київській міській державній адміністрації зазначили, куди звертатись за допомогою:
- В разі підтоплення проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": (044) 284-74-19.
- Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.
- Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).
- В разі травмування людей негайно телефонуйте 103.
- За несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).
Нагадаємо, 15 травня на Львівщині випав сніг. Засипало села Тухолька та Славсько Стрийського району.
Фокус також писав, що цього року в Україні синоптики прогнозують аномально спекотне літо — температура повітря може перевищити середні багаторічні показники. Найсильніша спека очікується у липні, коли стовпчики термометрів подекуди піднімуться вище +40°C, особливо на півдні та сході країни.