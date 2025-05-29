Спека до +30 градусів: в Україні очікується різка зміна погоди, — прогноз

У перші дні літа в Україні помітно потеплішає: у деяких регіонах України повітря прогріється до +30 градусів.

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Про погоду в Україні на найближчі дні розповіла синоптик "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

Сильної спеки поки що не очікується. За попередніми прогнозами, 2-3 червня температура вночі становитиме від +9 до +15 градусів, а 3 червня вдень буде від +21 до +27. На півдні та сході повітря прогріється до +30 градусів.

На заході України з 3 червня температура повітря буде в межах від +19 до +24 градусів. Антициклон, який би забезпечив стійку, суху та спекотну погоду в Україні поки що не прогнозують.

Прогноз погоди на вихідних в Україні

Короткочасні дощі та грози можливі 31 травня вночі на сході та південному сході. Удень на лівобережжі, у Криму та в західних областях, очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території країни — без опадів.

Температура вночі коливатиметься від +9 до +14. Вдень — від +20 до +25 градусів, у Карпатах від +11 до 16 градусів.

У неділю, 1 червня, опади не очікуються, на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура вночі: +9 — +14, вдень: +20 — +25 градусів.

Загальний прогноз погоди на літо 2025 року

Згідно з даними Наталії Птухи, загалом літо 2025 року в Україні буде теплим, із періодами спеки та середньомісячною температурою на 1,5 градуса вищою за кліматичну норму.

У липні та серпні можливе збільшення температури на 2 градуси від кліматичної норми, оскільки традиційно ці місяці в Україні — найтепліші. Можливий також нерівномірний розподіл опадів: на півдні та сході стане більше посушливих днів, а в деяких регіонах може випасти місячна норма опадів.

"Говорити про температурні аномалії або інтенсивність екстремальних явищ складно, оскільки це потребує дослідження вчених", — резюмувала фахівець.

Нагадаємо, 29 травня, у Києві та області була сильна гроза з градом. Очевидці надали кадри влучання блискавки в будинок.

Вчені раніше говорили, що спека рівня літа 2024 року стане звичною кліматичною нормою в найближчі п'ять років.