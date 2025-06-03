Какое лето ждет украинцев: метеоролог спрогнозировала, каким будет каждый месяц

В этом году украинцев ждет теплое лето. Средняя за сезон температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы.

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Об этом в комментарии УНИАН рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института.

Она отметила, что по имеющимся сейчас расчетам мировых прогностических центров, ожидается, что лето в Украине может быть теплым, а средняя за сезон температура воздуха — на 1-2 градуса выше нормы.

"То есть те тенденции, которые наблюдаются у нас в атмосфере в течение последних лет, — они подтверждаются. Температура воздуха и дальше повышается. Это будет характерно и для этого лета", — сказала эксперт.

Погода в июне

В середине первого месяца лета, отметила она, не исключен заток холодного воздуха, который, вероятно, может задеть северные и восточные области Украины.

"Но это, опять же, будет зависеть от того, как будут развиваться процессы", — отметила Балабух.

Погода в июле

Июль и август также ожидаются теплее климатической нормы. В то же время июль в Украине обычно самый жаркий. Этот год, видно, исключением не станет.

"Кроме того, как правило, именно для июля характерна достаточно высокая активность конвективных явлений. Это грозы, шквалы, град, ливни. Вероятно, что в этом месяце эти процессы также будут достаточно активными", — отметила метеоролог.

Она добавила, что в июне вероятность таких явлений также повышена, поскольку в атмосфере — значительный запас влаги, а температура ожидается высокой.

Погода в августе

В последний месяц лета температура также ожидается на 1-2 градуса выше нормы. При этом не исключен дефицит осадков.

"Но относительно осадков есть достаточно большая неопределенность. Потому что разные модели дают разные варианты развития событий", — сказала Балабух, и рассказала, что по одним данным дефицит осадков возможен в южных и юго-восточных областях, а по другим — именно только на юге.

В "Укргидрометцентре" прогнозировали, что погода в июне будет приятно теплой со среднемесячной температурой примерно +19...+23 градусов.

Ранее ученые предупреждали, что жара 2024 года может стать привычной климатической нормой на ближайшие пять лет.Теги: погода, жара, прогноз погоды, лето, температура.